Die Herausforderung „Carmina Burana“

Gemeinsam mit 25 Projektsängerinnen und Projektsängern hat der Kammerchor Cantabile aus Leutkirch in den vergangenen vier Monaten Carl Orffs weltliche Kantate „Carmina Burana“ einstudiert. Am Samstag, 5. Mai, führt der 55-köpfige Chor das wirkmächtige Werk unter der Gesamtleitung von Chorleiter Stefan Deuschle in der Festhalle Leutkirch auf.

Der große Projektchor präsentiert Carl Orffs „Weltliche Gesänge für Soli, Chor und Orchester mit Begleitung von Instrumenten mit Bildern“ in einer schlankeren Fassung für gemischten Chor, zwei Klaviere und Schlagwerk. Dennoch dürfen die Konzertbesucher eine fulminantes Musikerlebnis erwarten: „Hier geht es vor allem um rhythmische Kraft“, sagt Chorleiter Stefan Deuschle, „verbunden mit einer großen dynamischen Bandbreite und dem breit angelegten Schlagwerk hinterlässt Orffs Opus 1 bei Ausführenden und Zuhörern einen tiefen, vielleicht gar erschütternden Eindruck.“

Es meldeten sich viele erfahrene Chorsängerinnen und Chorsänger, als der Kammerchor Cantabile, im „Normalbetrieb“ ein Ensemble von maximal 30 Sängerinnen und Sängern, zur Beteiligung an diesem Projekt aufrief. Viele haben das Glanzstück der Chormusik des zwanzigsten Jahrhunderts schon einmal gesungen, andere wollten den Zauber dieser Komposition endlich einmal als Ausführende und nicht nur als Konzertbesucher spüren – und so fand der Projektchor in den Proben schnell zu einem homogenen Klang. Als Solisten hat Stefan Deuschle die aus Marktoberdorf stammende Sopranistin Sigrid Plundrich, den Tenor Leon Pfeiffer (Geislingen) und den Bariton Thomas Pfeiffer (Stuttgart, nicht verwandt oder verschwägert mit seinem Tenorkollegen) verpflichtet.

Begleitet wird der Chor bei der Aufführung von den beiden Pianistinnen Anni Poikonen (Wangen) und Rita Klose (Karlsruhe), die sich als Klavier-Duo mit Konzerten zu vier Händen und an zwei Klavieren einen Namen gemacht haben. Den perkussiven Part übernimmt ein vierköpfiges Schlagzeug-Ensemble der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu zusammen mit seinem Lehrer Matthias Jakob, der die Pauken spielen wird. Für die vier Schlagzeug-Schüler, alle bereits Landes- und Bundepreisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“, ist das Mitwirken eine willkommene Gelegenheit, Auftrittserfahrung zu sammeln.

„Mit seinen ,Carmina Burana‘ hat Carl Orff eines der erstaunlichsten Kapitel der Musikgeschichte geschrieben“, schreibt Rolf Waldvogel im Programmheft zu dem Chorkonzert, „und aus gutem Grund zählt seine „Szenische Kantate“ von 1937 heute zu den weltweit meistaufgeführten Werken.“ Carl Orff erklärte die Kantate nach Texten aus der Benediktbeurer Abtei zu seinem „Opus 1“, obwohl er auch schon vor 1937 einige vielbeachtete Kompositionen vorgelegt hatte. Mit den „Carmina“ gelang ihm ein lebenssatter Klangzauber, der unmittelbar aus der großen Faszination hervorging, die die durchaus weltzugewandten Texte aus dem Kloster in Orff erzeugten.

Zeitlose Themen

Ergriffen sei er gewesen von dem „mitreißenden Rhythmus, der Bildhaftigkeit dieser Dichtungen und nicht zuletzt der vokalreichen Musikalität der lateinischen Sprache“, notierte Orff 1934 nach einer ersten Lektüre der „Carmina“. Die eher zufällig aufgefundenen Texte sind in der Tat ein frivoler Fremdkörper inmitten frommer klösterlicher Erbauungsliteratur und dürften nicht zur Pflichtlektüre der Mönche und in die allgemein zugängliche Klosterbibliothek, sondern in den Giftschrank der Oberen gehört haben: Um Liebe und Lust geht es da, um Gesang und Tanz und – ja, auch darum: ums Saufen. Zusammengefasst, es geht um zeitlose Themen des menschlichen Daseins. Kaum verwunderlich daher, dass Orffs Werk für Ausführende wie Konzertbesucher auch 80 Jahre nach seiner Entstehung nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat.