Bäcker in der Region suchen verzweifelt nach Nachwuchs

Noch viele offene Lehrstellen im Handwerk:

Im Gebiet der Handwerkskammer (HWK) Ulm zwischen Ostalb und Bodensee gibt es insgesamt rund 5500 ausbildende Handwerksbetriebe, teilt die HWK mit. In diesem Jahr haben bislang 2622 junge Menschen eine Ausbildung in einem dieser Betriebe begonnen. Auch nach dem regulären Ausbildungsstart Anfang September sind noch 507 Lehrstellen unbesetzt, davon 158 im Landkreis Ravensburg. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der HWK: „Der Einstieg in eine Ausbildung ist auch jetzt jederzeit möglich. Wir haben noch Angebote für nahezu jeden Ausbildungsberuf.“

Wer noch in diesem Jahr kurzentschlossen eine Lehre oder ein Praktikum im Handwerk beginnen möchte, kann sich online auf der HWK-Website über freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze informieren www.lehrstellen-radar.de

Auskünfte zum Thema Ausbildung im Handwerk geben die Ausbildungsberater der HWK Ulm, Telefon: 0731/14256221. (sz)