Die Grundschule Reichenhofen spielt das Musical „Tuishi pamoja“

„Es war wirklich ein großer Genuss zuzuschauen“ – so die Dankesworte der Elternbeiratsvorsitzenden Renata Scharpf-Tejova am Freitagabend im vollbesetzten Pfarrstadel am Ende des mit herzerfrischendem Spiel und Gesang vorgetragenen Musicals „Tuishi pamoja“ von Sandra Engelhardt (Text) und Martin Maria Schulte (Musik). Der Titel ist aus der afrikanischen Sprache Swahili und bedeutet „Wir wollen zusammenleben“, eine in der heutigen Zeit sehr aktuellen Botschaft und Aufforderung an alle Menschen.

Wie sehr dieses Ziel in der Wirklichkeit durch Klischees und Vorurteile verfehlt wird, kommt am Anfang des Stückes bei der Distanz der Zebras zu den Giraffen in kindgemäßer Sprache und Lieder deutlich zum Ausdruck: „Streifen machen doof“ und „mit langhalsigen Tieren kann man nicht vernünftig reden“. Dass letztendlich ein Giraffenkind und ein kleines Zebra aus den beiden Herden, bedroht von den hungrigen Löwen und unterstützt von den pfiffigen Erdmännchen, die Mauern durchbrechen und zu einem guten Miteinander mit Gewinn führen, war angesichts der unbeweglichen Haltung der „Erwachsenen“ eine Notwendigkeit

Dem Startschuss von Schulleiter Daniel Tremp „Jetzt dürft ihr alles geben“ folgten unter Leitung von Sylvie Reusch ein bestens einstudiertes, mitreißendes Spiel und – vor allem in den Soli – berührende Songs der 90 Grundschulkinder. Wirkungsvoll unterstützt wurden sie dabei in ausgesuchten Kostümen, von einer funktionellen Bühne und Technik, mit ausdrucksvoller Maske und herrlich frisierten Löwenmähnen. Hinzu kommt natürlich die „afrikanische“ Musical-Band unter Leitung von Peter Krämer, die mit auffordernden Rhythmen begleitete.

Nach anhaltend jubelndem Applaus wird den Zuschauern der Schlussrefrain noch lange in den Ohren geklungen haben: „ Punkte, Streifen, das ist doch egal. Wir sind Freunde ein für alle Mal. Kommt doch mit uns, lasst uns feiern, singt mit. Erst mit Freunden wird das Leben ein Hit“