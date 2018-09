Die Grillmeisterschaft ist entschieden

Brutzeln was das Zeug hält, hat es am Sonntag bei der Grillmeisterschaft Allgäu-Oberschwaben auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes geheißen, die von der „BBQ & More Manufaktur“ aus Seibranz sowie vom Leutkircher Bioweinhandel Wünsche organisiert wurde.

Insgesamt neun Teams aus verschiedenen Regionen nahmen am Wettbewerb teil und stellten ihr Können unter Beweis. Da wurde mit viel Spaß vorbereitet, geschnippelt und gebrutzelt. Dabei lief vermutlich dem einen oder andern das Wasser im Mund zusammen. Ab 12 Uhr wurde es für die angehenden Grillmeister spannend, denn jetzt musste das erste Menü, das aus einer Forelle mit Beilage bestand, abgegeben werden.

15 Juroren unter der Leitung des Vizepräsidenten der German Barbecue Association (GBA), Ulli Welte, bewerteten unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie unter strengen Regeln die einzelnen Mahlzeiten. Dabei gab es Kategorien von ungenießbar bis hin zu Weltklasse. Im Rahmen des Wettkampfes gab es im Stundentakt drei weitere Abgabetermine, an denen die Teilnehmer jeweils einen Burger, ein Chef-Choice-Rind sowie ein Dessert mit Beilage liefern mussten.

Wer den Bewertungsraum zu früh oder viel zu spät betrat, musste mit Strafpunkten rechnen. Nicht nur Erwachsene durften am Event teilnehmen, sondern auch Kinder. So ergatterte sich von acht Teilnehmern Michaela Buffler aus Leutkirch den ersten Preis und erhielt dafür einen hochwertigen Grill. Beim Erwachsenengrillen sicherte sich das Team „Allgaier Dopfer“ den ersten Platz. Dafür gab es ebenfalls einen topmodernen Grill sowie ein Teilnahmezertifikat mit einem Gewinn in Höhe von 300 Euro, das zur Teilnahme an der Grillmeisterschaft 2019 in Fulda berechtigt. Die Teilnehmer, die auf Platz zwei und drei landeten, durften sich über hochwertige Sachpreise freuen. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste und Griller von den „Highroad Pipers and Drums“.

Hausmesse und Showgrillen

Begonnen hatte das zweitägige Spektakel bereits am Samstag. Auch da konnte nicht nur zugeschaut, sondern auch frisch Gegrilltes verkostet werden. Des Weiteren konnten sich die Besucher bei einer Hausmesse über ein großes Angebot topaktueller Gegenstände informieren, die zum Grillen benötigt werden.

Auf großes Interesse ist eine Vorführung von Fleischsommelier Benni Amann aus Hüttisheim gestoßen. Dieser zeigte, wie Grillgut perfekt zerlegt wird. „Tiere bestehen nicht nur aus Filetteilen, sondern auch aus vielen anderen, wunderbaren Stücken“, meinte er. Ein Showgrillen im Street-Food- Style rundete das Tagesprogramm ab, bevor es am Abend Festzeltstimmung mit der Band „Marshy Soil“ gab.

Aus vermutlich witterungsbedingten Gründen sei die Besucherzahl zwar eher überschaubar gewesen, was der Partylaune jedoch nichts angetan habe. „Die haben einfach super gespielt und die Laune ist bis weit nach Mitternacht einfach super gewesen“, erklärten Matthias Ostrowski vom Unternehmen „BBQ & More“ sowie Robert Wünsche vom gleichnamigen Bioweinhandel in Leutkirch.