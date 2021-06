Die Goldene Krone in Leutkirch hat wieder geöffnet

Die Gastronomen Daniela und Steffen Weissflog haben die Goldene Krone in Leutkirch übernommen. Angeboten werden dort eine gehobene schwäbische Küche mit internationalem Einschlag. Das Internationale soll vor allem bei den wechselnden Vorspeisen, Beilagen und Desserts eine Rolle spielen.

Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie entschloss sich der bisherige Betreiber im vergangenen Jahr, das Restaurant in der Kornhausstraße dauerhaft zu schließen.

Wie Weissflog vor einiger Zeit erklärte, verfüge er bereits über eine größere Erfahrung in der Gastronomie. Das Restaurant in Leutkirch soll ein zweites Standbein neben seinem bestehenden Hotelrestaurant in der Nähe von Stuttgart werden. Weissflog selbst wohne bereits seit mehreren Jahren in Leutkirch, der Heimat seiner Frau.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle überbrachte kürzlich auch die besten Wünsche der Stadt.