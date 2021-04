Die Genusswelt der Region virtuell entdecken

„Eat me Up!“ ist ab sofort aufrufbar unter

Ab sofort bietet die Website der Stadt Leutkirch die Möglichkeit, einen virtuellen „Genussspaziergang“ zu unternehmen. Das innovative Projekt „Eat Me Up!“ bietet über eine 360-Grad-Plattform Videos und Bilder, um authentische Einblicke in den Alltag der Leutkircher Bauernhöfe, Metzgereien und Bäckereien sowie bürgerschaftlicher Initiativen zu gewinnen. Darüber informiert die Stadt Leutkirch in einer Mitteilung.

Einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Bio-Milchviehbetriebes werfen, den regionalen Gemüseanbau kennenlernen oder einem Imker über die Schultern schauen – dies und vieles mehr gibt es zu entdecken. Dafür wurden insgesamt 14 ortsansässige landwirtschaftliche Erzeuger, Lebensmittelhandwerksbetriebe, Gastronomen und bürgerschaftliche Initiativen porträtiert. Als „Schmankerl“ warten Berichte und Anekdoten aus der Leutkircher Markt- und Gastronomiegeschichte.

Auf einer Übersichtskarte der Stadt Leutkirch können diese ausgewählt werden. Im Anschluss daran wartet jeweils ein virtueller 360-Grad-Rundgang, bei dem der Betrieb oder die Initiative erkundet werden kann. Begleitet wird der Rundgang von Volker Klüpfel (Autor der Kluftinger-Krimis) als Hintergrundsprecher.

Die Idee zum virtuellen Spaziergang entstand im Jahr 2019 gemeinsam mit der Universität Freiburg, welche gemeinsam mit der Stadt das Forschungsprojekt Kernig durchführt. Die Projektidee konnte sich beim Ideenwettbewerb „Land schreibt Zukunft“ des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung unter insgesamt 200 Projekten als Sieger durchsetzen und wurde über den Ideenwettbewerb finanziert.

Die inhaltliche und technische Umsetzung erfolgte gemeinsam mit dem Digitalen Zukunftszentrum Allgäu-Oberschwaben. Auf der Plattform können alle Videos und Bilder mit der Maus um 360 Grad gedreht werden. Unten rechts befindet sich eine Menüleiste, in der Symbole und Steuerungsmöglichkeiten erklärt werden.