Die Galluskapelle auf dem Winterberg ist weiterhin geöffnet

Ein Ort der stillen Einkehr und des persönlichen Gebets soll die Galluskapelle auf dem Winterberg in diesen schwierigen Zeiten bleiben. Die Autobahnkirche ist weiterhin für Besucher zu den gewohnten Zeiten geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins der Kapelle.

Das Veranstaltungsprogramm kann dagegen ausgerechnet im Jahr des 20-jährigen Bestehens der Kapelle nicht wie geplant stattfinden. Abgesagt hat der Verein zunächst alle für April vorgesehenen Veranstaltungen, das große Jubiläumsfest ist für den 25. Juli vorgesehen.

„Gerade in komplizierten und herausfordernden Zeiten schätzen viele Menschen unsere Kapelle als einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen und vielleicht auch beten können“, sagt Georg Zimmer, Vorsitzender des Fördervereins Galluskapelle Winterberg. Die Kapelle soll, solange es möglich ist, für Besucher zugänglich bleiben. Zimmer bittet die Besucher der Kapelle, die allseits bekannten Vorsichtsregeln zu beachten. Insbesondere sei es wichtig, dass Besucher die Atmosphäre der Kapelle einzeln und im sicheren Abstand zu anderen Besuchern erleben. „Es ist bitter, dass unsere Galluskapelle ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr derzeit kein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung sein kann, sie bleibt aber ein Ort der Begegnung des Menschen mit sich selbst und mit Gott“, so der Vorsitzende.

Abgesagt hat der Förderverein die seit 20 Jahren übliche Kunstausstellung zur Kar- und Osterzeit. Der Förderverein hatte für dieses Jahr den „Künstlerpater“ Meinrad Dufner vom Benediktinerkloster Münsterschwarzach in die Galluskapelle eingeladen. Dufner wird seine Bilder nun im Frühjahr 2021 in der Galluskapelle zeigen. Auch die traditionelle Auferstehungsfeier am Ostermorgen, 12. April, kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Abgesagt hat der Förderverein auch die für den 25. April vorgesehene Begegnung mit Fernfahrern auf dem Parkplatz an der Autobahn 96. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.