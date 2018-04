Die Firma mit dem roten Faden

„Überrascht“ von der großen Resonanz gibt sich am Dienstagabend Ditmar Schultschik, einer der beiden Geschäftsführer der Leutkircher Firma Gruschwitz. Rund 80 Gäste erhalten dank der Initiative „Die SZ öffnet Türen“ einen Einblick in die Produktion der Firma, die sich auf Spezialgarne und Fäden spezialisiert hat. 1998 hatte Gruschwitz den Leutkircher Betrieb Textil Zorn übernommen.

„Innovationen aus Kompetenz“ lautet eines der Schlagworte, die Schultschik zur Einführung in den Abend in seiner Präsentation zur heutigen Firmenphilosophie herausstellt. Er zeigt ein historisches Bild von einem Webstuhl und die Aufnahme aus dem heutigen, hochmodernen Produktionsalltag. Er zeigt auch ein altes Bild aus dem Jahr 1952, nachdem sich die Firma Zorn auf der grünen Wiese am Stadtrand angesiedelt hatte. Heute befindet sich der Werkssitz mit seinen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitten in einem Wohngebiet.

Moderne Logistikhalle

Die vor einigen Jahren erstellte neue Logistikhalle ist markant erkennbar an dem in die Fassade integrierten roten Faden, der die Verbindung zur Geschichte herstellt. Mit Leinen für die Segelmacher ist aber kein Umsatz mehr zu erzielen. Unter dem Namen Gruschwitz firmiert auch heutzutage noch in Neusalz an der Oder in Polen ein Betrieb, der aber nichts mehr mit der Fertigung in Leutkirch gemein hat.

Schultschik weist darauf hin, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl Gruschwitz im Westen als auch die Firma Zorn neu hätten beginnen müssen. Als Mehrheitseigner firmiert jetzt Philipp Daniel Merckle, der von der Geschäftsführung dafür gelobt wird, seit 2008 in den Standort Leutkirch rund 13 Millionen Euro investiert zu haben. Bewusst werde auf das Prädikat „made in germany“ gesetzt, nur mit „guten Ideen und hoher Kompetenz“ könne sich das Unternehmen in seinem Spezialsegment im Weltmarkt mit anspruchsvoller Kundschaft behaupten.

Genug der Vorrede. In kleinen Gruppen lernen danach die Gäste verschiedene Abteilungen kennen. Auch Produktionsleiter Hansjörg Schaupp, seit 11 Jahren in der Firma, nimmt sich einer Besucherschar an. Zu Beginn verteilt er Ohrenstöpsel. Schaupp beschreibt Fertigungsmethoden wie die „Drei-Zwirn-Technologie“, er erläutert den Fachbegriff „dtex“, mit dem die Feinheit des Garns in Gramm bezogen auf 10 Kilometer Länge ausgewiesen wird. Immerhin verlassen im Verlauf eines Jahres rund 20 Millionen Kilometer Zwirn die Leutkircher Fertigungsstätte, pro Tag bis zu fünf Tonnen. Doch die Belastung durch den Lkw-Verkehr hält sich mit zwei bis fünf Transporten pro Tag in Grenzen. Aus 46 Rohgarnen entstehen unter anderem Ummantelungen für Turboladerschläuche oder Spezialanfertigungen für die Flugzeugindustrie.

Labor nimmt Stichproben

Schaupp führt seine Gäste auch in die Endkontrolle – jede Spule wird noch einmal optisch überprüft – und in die Packerei. Generell werden außerdem zuvor im firmeneigenen Labor Stichproben vorgenommen. Fäden und Zwirne werden hier auf ihre Belastbarkeit und auf ihre Reißfestigkeit hin überprüft, um die Vorgaben durch Industrienormen oder durch die Wünsche der Kunden einhalten zu können. Massenware ist nun mal nicht das Ding der Firma Gruschwitz. Nur 15 Prozent der Produktion sind im Lager schnell abrufbar.

Der Abend endet mit kleinen Snacks, Getränken und vielen Nachfragen der Gäste bei den Experten. Auch frühere Beschäftigte der Firma Zorn lassen es sich nicht nehmen, wieder einmal an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren. „Es war eine schöne Zeit“, sagt eine frühere Laborantin.