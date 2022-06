Die „Eden-Partys“ in Leutkircher Hotel starten wieder

Die Vorbereitungen für eine bekannte Party-Location der Region laufen schon eine Weile auf Hochtouren. Gäste wurden angefragt und gebucht, die teils restaurierten Räumlichkeiten wurden auf Hochglanz gebracht: Die „Jenseits-von-Eden-Party“ im Hotel Eden startet am Samstag, 11. Juni, unter dem Motto „Back to life – back to reality“ (Zurück zum Leben, zur Realität).

„Es war uns allen eine Herzensangelegenheit, dass wir nach der nun zweieinhalbjährigen Eden-Party-Pause, bedingt durch Pandemie, endlich wieder loslegen können. Auch die zahlreichen Gäste, mit denen wir über Social Media immer Kontakt pflegten, können es kaum erwarten“, freuen sich die Organisatoren und Veranstalter Raphael Notz, DJ Marc Ruman alias Markus Russmann aus Leutkirch und die Hotelbesitzer-Famile Buffler.

Sie habe wegen neuer Bestimmungen sehr viel Geld investieren müssen, um die Räumlichkeiten entsprechend umzugestalten. Notz und Russmann beteiligten sich teilweise.

„Nostalgischer Charme erhalten“

„Es ist wirklich gut gelungen, die Umbauten haben den nostalgischen Charme des Eden erhalten, die Atmosphäre passt super wie zuvor, so wie es die Besucher aller Generationen gewohnt sind und lieben“, sagt Raphael Notz, der mehr als drei Jahrzehnten Gastronomie- und Party-Erfahrung hat. Nach 20 Jahren Eden-Party hinge das Herz an dieser Veranstaltung, sie alle hätten es sehr vermisst.

In den zwei Jahren Pause organisierte Marc Rumann im Sommer 2020 mit Bufflers zweimal eine Terrassen-Lounge im Eden, um Partyfreunden etwas anzubieten. Im November 2021 und im April 2022 haben er und Notz zusammen mit den beiden Betreibern des Alcazar am Ellerazhofer Weiher eine erfolgreiche „Inside L.A. (Leutkirch im Allgäu)-Party“ organisiert.

Jubiläumsparty wird nachgeholt

„Uns war das Wir-Gefühl wichtig, dass zum einen wir als Veranstalter in schwierigen Zeiten zusammenhalten und nicht als Konkurrenz auftreten, zum anderen unseren Stammgästen und Newcomern Musik und Ambiente bieten können“, sind sich Notz, Rumann und die Verantwortlichen vom Alcazar einig.

Das „A und O“ der Eden-Party seien auch die Teams an den Theken. „Ohne die läuft im wahrsten Sinne nichts. Wir sind froh, dass wir hier teils unser Personal aus den ersten zehn Jahren Eden-Party aktivieren und motivieren konnten“, so die Partymacher, die schon mehr als 200-mal das „Jenseits von Eden“ erfolgreich organisiert haben.

2020 wollten die Organisatoren die Jubiläumsparty feiern, aber die ist nur verschoben und werde noch steigen. Geplant ist sie im Herbst, aber das Line-up sei noch nicht im Kasten. Apropos: Die „special guests“ waren nach dem Corona-Lockdown schnell ausgebucht.

Marc Ruman sei aber stets in engem Kontakt mit Größen der Szene, wie dem international bekannten DJ Chris Montana, der am 11. Juni den Stadl mit House-Musik rocken solld, oder Lokalmatador DJ Semi vom Parktheater Kempten, der im Partyfloor auflegt.

Großer Parkplatz kann genutzt werden

Kulinarisch sei die Bewirtung durch den Seelen-Peter Roman Lang wieder gesichert. Die Familie Feneberg sei den Eden-Leuten gerne entgegengekommen, damit der große Parkplatz wieder genutzt werden kann, und nicht zuletzt hat die Stadt Leutkirch grünes Licht gegeben.

Die darauf folgende Eden-Party ist wie gewohnt am ersten Samstag des Monats, am 2. Juli. Dann legt Marc Ruman im Stadl auf und im Partyfloor DJ Bounce. Informationen und Tickets unter www.jenseits-von-Eden.de.