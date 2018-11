Die Besten der Jugend spielen einfach großartig

Schon das zweite Stück wird zu einem Höhepunkt des Abends. 70 junge Musiker, eine Auswahl der Besten aus 116 Kapellen des Landkreises, bringen drei große, drei ganz verschiedene Komponisten in Folge. Richard Strauß, den Meister der Hochromantik 1910, breit angelegt, hymnisch, transparent. Igor Strawinskys Stück „für 50 Elefanten, 50 Ballerinas und einen Zirkus“ von 1940 mit kräftigen Tubas, scharfen Riffs, zirzensisch. György Ligeti, 1960, neutönerisch, mit schwebenden Klang.

Die Leutkircher Festhalle ist so gut besucht, dass viele weitere Stühle aufgestellt werden, die Honoratioren der ersten Reihe sitzen plötzlich in Reihe zwei. Dennoch müssen viele der Zuhörer stehen. Klaus Wachter, Geschäftsführer des Jugendblasorchesters des Landkreises, verspricht ihnen in seiner Begrüßung anschließend ein Bier. Die Liste der Ehrengäste ist lang, vom Generalsekretär des Landesmusikverbands, Walter Schiele, über den Ehrenpräsidenten Reinhard Koppers und Kreisvorsitzenden Rudi Hämmerle, bis hin zu Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU) mit Gattin. Großer Rahmen für ein großes Konzert.

Dirigent Thomas Wolf hat ja die Gabe, jedes von ihm geleitete Orchester zu Höchstleistungen zu motivieren. Hier übertrifft er sich nochmals selbst, das ist keineswegs Lobhudelei. Schwierige Stücke stehen auf dem Programm, von Variationen über ein „Pentatonic Theme“ und Michael Glinka bis zur „Star Wars Trilogie“. Hier entfaltet das junge Orchester, die Musiker sind zwischen 13 und 25 Jahre alt, seine ganze Farbpracht. Möge die Macht mit euch sein! Das Publikum applaudiert heftig, ruft „Bravo“.

Im zweiten Teil geht es etwas legerer zu, ohne türkisfarbene Krawatten und Halstücher. Wolf präsentiert drei Solisten aus den eigenen Reihen. Zuerst den erst 13-jährigen Euphoniumspieler Bernd Kempter aus Egolfs, der ein beseeltes „Benedictus“ bläst. Stürmischer Beifall. Dann den Saxofonisten Daniel Laux aus Aulendorf mit der oft schrägen Filmmusik aus „Catch me if you Can“. Auch er ein Könner. Tim Waizenegger aus Aichstetten hat hier sozusagen ein Heimspiel. Der Bundespreisträger von „Jugend musiziert“ aus der Klasse Matthias Jakob klöppelt einen schwindelerregenden „Highland Fling“. Laut Thomas Wolf ein wilder irischer Tanz, tatsächlich aber eine Adaption von „Ghostriders in the Sky“. Das Publikum ist hingerissen.

Nach dem Schlusspunkt mit dem eingängigen Marsch „Black Granite“ ist natürlich nicht Schluss. Das tiefste Blasinstrument kommt mit „Farmers Tuba“ zu Ehren, es folgt ein Abschied mit schwelgerischen Melodien. „Schreiben Sie: ,grandios-genial’“, schwärmt ein begeisterter Musikliebhaber. Durchaus. Und im nächsten Jahr darf das Kreisverbands-Jugendblasorchester Ravensburg sein Können in New York zeigen.