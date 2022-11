Die Band „The Blackbyrds“ spielt im Bocksaal

Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo Leutkirch in der Marktstraße, Telefon 07561 / 87154, touristinfo@leutkirch.de. Im Vorverkauf kostet eine Karte 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, Larifari-Mitglieder bezahlen zwölf Euro.

Der Musikverein Larifari bringt am Freitag, 25. November, um 20 Uhr die Band „The Blackbyrds“ in den Bocksaal nach Leutkirch. Nachdem das Konzert erst wegen Corona und dann wegen Krankheit mehrmals verschoben werden musste, ist das nun der vierte Anlauf der Retrorocker aus Stuttgart, heißt es in der Ankündigung. Die Jungs aus Stuttgart „spielen authentisch, auf alten Amps, alten Klampfen und lassen dabei den rohen Garagen-Sound der sechziger Jahre rüberschwappen.“ Die nächsten Larifari-Veranstaltungen sind die Vinyl-Party am 26. November und 31. Dezember, sowie Bigger Bang am 30. Dezember. Foto: Veranstalter