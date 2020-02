Die Band Itchy kommt auf das Highmatland-Festival

Das Highmatland-Festival auf der Wilhelmshöhe geht am Samstag, 1. August, in die fünfte Runde. Keiner ließ sich bei der ersten Austragung erträumen, dass aus einem Jugend-Projekt, das damals aus dem Stadtjubiläum Leutkirch entstand, ein so großes, angesehenes und erfolgreiches Festival resultiert.

Das Highmatland-Festival wird nur von ehrenamtlichen Jugendlichen organisiert und veranstaltet, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Das vielfältige Organisations-Team setzt sich momentan aus 17 Mitgliedern zusammen. Einige sind seit dem ersten Highmatland dabei und weitere nach und nach dazu gekommen.

Viele bringen sich ein

Nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene des Organisations-Teams bringen sich ein, sondern auch unterschiedliche Schul- und Integrationsklassen, Vereine, Firmen und natürlich auch das Team vom Jugendhaus Leutkirch arbeiten tatkräftig mit.

Das Festival ist ein reines Jugendprojekt. Alle Mithelfenden werden miteinbezogen und lernen dabei Teamgeist, Kompromissbereitschaft und den Umgang mit Verantwortung. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass das Projekt für den Jugendbildungspreis „Dein Ding“ der Jugendstiftung Baden-Württemberg nominiert wurde, schreiben die Veranstalter.

Sobald ein Festival vorbei ist, werden schon die nächsten Künstler gesucht und angeschrieben. Meist um die 60. Danach berät sich das ganze Team, diskutiert und entscheidet demokratisch über die Künstler für das darauffolgende Jahr.

Jugendgerechter Eintrittspreis

Ziel der Preiskalkulatuion sei es, einen günstigen und damit jugendgerechten Eintrittspreis zu ermöglichen. Jugendlichen, die sonst nicht die Chance haben, auf ein großes Festival zu gehen, soll es auf dem Highmatland möglich sein, einmal einen berühmten Künstler auf großer Bühne zu sehen.

Dieses Jahr hat das Team eine weitere bedeutende Entscheidung getroffen. Denn mit der Punk-Pop-Band Itchy (früher als Itchy Poopzkid in der Region bekannt) wurde die Genrebreite des bisherigen Hiphop-Festivals erweitert. Daneben werden in diesem Jahr noch Kool Savas, Ali As, und Majan erwartet.