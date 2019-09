Die australische Band The Wishing Well kommt nach Leutkirch

Das Konzert findet am 7. September im Bocksaal in Leutkirch statt. Einlass ist ab 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Larifari-Mitglieder zahlen eine ermäßigten Preis von 12 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbuchhandlung, Memminger Straße 2, und bei der Tourist-Info in Leutkirch in der Marktstraße 32 sowie online über Larifari-ev@web.de. Hier kann man auch Tischplätze reservieren. Weitere Infos gibt es online unter www.Larifari-ev.de.