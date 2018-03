Die Aufzüge am Bahnhof stehen still

„Mit den Aufzügen geht’s leider noch nicht zum Zug“ – diesen Hinweis finden Bahnreisende derzeit am frisch renovierten Leutkircher Bahnhof. Bereits bei der offiziellen Eröffnung im November 2017 blieb der Wermutstropfen, dass die neu gebauten Fahrstühle noch nicht funktionstüchtig sind. Auch mehr als zwei Monate später hat sich daran nichts geändert.

Wenig Verständnis für die gegenwärtige Situation am Bahnhof haben Johann und Maria Rusnak aus Wuchzenhofen. „Meine Frau fährt regelmäßig mit dem Zug in die Schweiz“, erzählt Johann Rusnak. Ein Problem habe es in der vergangenen Woche gegeben, als Maria Rusnak am hinteren Gleis drei aus dem Zug ausstieg. Um den Bahnhof zu verlassen, bleibt wegen der Sperrung der Aufzüge derzeit nur der Weg über die Treppen. „Und das mit einem schweren Koffer“, fügt der Wuchzenhofener an. Weil seine Frau derzeit an Atemnot leide, sei sie nach dem Fußmarsch „fix und fertig“ gewesen.

Noch größere Schwierigkeiten haben seiner Einschätzung nach Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen. In manchen Fällen sei durch die nicht funktionstüchtigen Aufzüge die Abfahrt am Leutkircher Bahnhof schlicht nicht möglich. Wenig Verständnis hat Rusnak vor allem dafür, dass die Installation „so lange geht“.

Ein Vertreter der Deutschen Bahn verkündete bei der Bahnhofs-Eröffnung im November des vergangenen Jahres, dass die Aufzüge im Januar zur Verfügung stehen werden. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ teilt ein Sprecher des Unternehmens nun mit, dass die Fahrstühle Anfang März in Betrieb gehen sollen. Grund für die Verzögerung seien Kapazitätsprobleme beim Hersteller. Zudem sind laut Bahnsprecher „für den Betrieb der Anlagen noch technische Überprüfungen, etwa die Abnahme durch den TÜV, erforderlich“.

Dass die Anlagen noch nicht zur Verfügung stehen, sei vor allem „im Hinblick auf die Belange unserer mobilitätseingeschränkten Reisenden unbefriedigend. Hierfür möchten wir uns entschuldigen“, so der Bahnsprecher weiter.

In welchen Gemeinden die Wege am Längsten sind