Diakonie-Mitarbeiter spricht über Armut

Im Sommer hat die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch im Rahmen des Hilfskontos „Familie in Not“ das zeitlich befristete Programm „Projektpatenschaft“ gestartet, das Menschen in materiell schwieriger Lage Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen soll. Dabei können Leutkircher, die dazu finanziell in der Lage sind, bis Dezember 2018 eine Person oder eine Familie aus Leutkirch monatlich anonym unterstützen. In Verbindung mit diesem Projekt Teilhabe lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu einem Vortrag von Rainer Scheufele unter dem Thema „Armut schafft Not“ ein. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen Not im Alltagsleben hat. Dazu berichten auch Betroffene. Scheufele ist Mitarbeiter im Referat Inklusion und diakonische Gemeindeentwicklung im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, im Martin-Luther-Saal, Pfarrhaus Poststraße 16, Leutkirch.