DHL eröffnet Packstation

Das Unternehmen DHL Paket hat in Leutkirch eine neue Packstation in Betrieb genommen. An der Station Auf der Heid 3 (Jet Tankstelle) können Pakete rund um die Uhr abgeschickt und abgeholt werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist demnach unter www.dhl.de/packstation möglich. Für die Abholung benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete ihrem Paketzusteller mitgeben.