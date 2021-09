„Deutschland singt“ – und Leutkirch singt mit

„Deutschland singt“ – unter diesem Motto steht der Abend des Feiertags zur deutschen Einheit am kommenden Sonntag, 3. Oktober. Und auch Leutkirch singt an diesem Tag: Sängerkranz und Kammerchor Cantabile werden ab 19 Uhr gemeinsam unter den Arkaden beim Rathaus eine Reihe allgemein bekannter Lieder anstimmen. Beide Chöre hoffen dabei auf eine möglichst rege Unterstützung durch Leutkircher Bürgerinnen und Bürger.

Von einer musikalischen „Danke-Demo“ für das Geschenk der Wiedervereinigung Deutschlands sprechen die Initiatoren der bundesweiten Aktion. Ihr Anliegen: „Das Wunder der friedlichen Revolution und des Mauerfalls mit einer breiten Bürgerschaft bei einer öffentlichen Feier (Open Air) generationsübergreifend zu feiern“, so heißt es von der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“. Die Schirmherrschaft hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übernommen. Gemeinsam gesungene Lieder und brennende Kerzen sollen zugleich Zeichen des Dankes und der Hoffnung sein.

Es ist ein bunt gemischtes Programm, das der Sängerkranz unter Leitung von Chordirektorin Anne-Regina Sieber und der Kammerchor Cantabile unter der Leitung seines Dirigenten Stefan Deuschle vorbereitet haben. Vom hebräischen „Hevenu shalom alechem“ über die international bekannten Titel „We shall overcome“ und „Thank you for the music“ oder „Über sieben Brücke musst du geh’n“ wird der Bogen gespannt zu Volks- und Kirchenliedern wie „Der Mond ist aufgegangen“, „Von guten Mächten“ oder „Nun danket alle Gott“. Mitwirkung des Publikums ist gefragt beim Volkslied „Kein schöner Land“, Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ und der Deutschlandhymne. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Mechthild Schellhorn am Klavier. Neben einem Grußwort von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle steht auch eine Ansprache von Volker Gerlach, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, auf dem Programm.

Sängerkranz und Cantabile hoffen auf ein reges Interesse der Bevölkerung unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln. Beide Chöre stehen hinter dem Anliegen, durch die deutschlandweite Aktion auf den Marktplätzen den Zusammenhalt zu stärken und Generationen und Kulturen zusammenzuführen. Nicht umsonst gilt seit jeher: Singen verbindet.