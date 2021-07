Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt - auch in der Ferien- und Urlaubszeit. Der DRK-Blutspendedienst ruft dazu auf, jetzt Blut zu spenden: am Mittwoch, 28. Juli, oder Donnerstag, 29. Juli, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Festhalle in Leutkirch. Um Terminreservierung wird gebeten unter: https://terminreservierung.blutspende.de