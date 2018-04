Deutsch-Prüfung mit Verspätung

129 Schülerinnen und Schüler aus fünf verschiedenen Klassen der Otl-Aicher-Realschule haben am Freitag ihre Abschlussprüfung in Deutsch hinter sich gebracht. Geschrieben wurde aus organisatorischen Gründen in den Klassenzimmern. Auch der für das Fach Deutsch so späte Termin unterschied sich von den üblichen Regularien.

Angesetzt gewesen war die Prüfung zunächst landesweit für Mittwoch, 18. April. Dann aber kam es wegen eines Verstoßes gegen die Prüfungsregularien zum neuen Datum am Freitag, 27. April.

Unbekannte hatten an einer Schule in Bad Urach einen Umschlag mit den Prüfungsaufgaben in Deutsch geöffnet. Aus Sicherheitsgründen beschloss daraufhin das Kultusministerium, die Deutschprüfung generell zu verschieben. So sollte Chancengleichheit gewahrt werden. „Dadurch, dass die Tatsache relativ schnell bekanntgegeben wurde, konnten wir den veränderten Termin relativ einfach neu organisieren, sodass keine große Aufregung oder Nervosität entstanden ist und sich alle Beteiligten frühzeitig darauf einstellen konnten“, erklärte am Freitag Schulleiter Manfred Trieloff.

In den vergangenen Jahren haben die schriftlichen Prüfungen der Otl-Aicher-Realschule wegen der Schulgröße in der Festhalle stattgefunden. Heuer sei dies wegen Terminüberschneidungen mit dem Abitur des Hans-Multscher-Gymnasiums sowie einer weiteren langfristig geplanten Veranstaltung nicht möglich gewesen. Laut Trieloff habe das zum Nachteil gehabt, dass mehr Lehrkräfte zur Aufsicht notwendig gewesen seien. Für die Schüler habe sich jedoch der Vorteil ergeben, in gewohnter Umgebung schreiben zu können – im Klassenzimmer.

Vier Aufgaben zur Auswahl

Als Prüfungsaufgaben hatten die Schüler folgende Arbeiten zur Auswahl: Gedichtbeschreibung von Erich Kästner aus der Lektüre„Kleines Solo“, Textbeschreibung „Die Botschaft“ aus der Feder von Jutta von der Lühe-Tower oder eine argumentative Arbeit zum Thema: „Flüchtlinge bei uns – Aufgabe und Chance für alle Beteiligten!?“ sowie eine produktive Schreibaufgabe aus dem Buch „Meine Schwester“ von Ruth Weiss. „Der Anspruch der Prüfung war angemessen, so dass jeder Schüler die Chance hatte, sein Wissen gut einzubringen“, so Trieloff.