Seit zehn Jahren besteht die Freundschaft der Tennisspieler des Tennisclubs Bédarieux und des Tennisclubs Leutkirch. Auch in diesem Jahr haben Freunde aus Südfrankreich das Kinderfest zum Anlass genommen, für eine Woche nach Leutkirch zu kommen, und an den Veranstaltungen rund ums Kinderfest teilzunehmen. Sportlicher Höhepunkt war das internationale Bändelesturnier am Kinderfestmontag auf der Anlage des TC Leutkirch. Foto: TCL