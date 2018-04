Deuchelried beeindruckt gegen Eglofs

Weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A III hat der FC Leutkirch II geholt. Für den SV Amtzell stehen die Zeichen nach einer deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage endgültig auf Abstieg. Deuchelried macht den Kampf um die Aufstiegsplätze wieder spannend.

TSV Röthenbach – FC Scheidegg 3:2 (1:1) – Tore: 1:0 Christian Haas (7.), 1:1 Christoph Nußbaumer (37.), 2:1 Tomas Kindya (59.), 2:2 Pius Wilges (69.), 3:2 Simon Weber (90.+3) – Das Heimteam kam gut ins Spiel und ging früh in Führung. Anschließend machte der FC mehr Druck und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war der FC am Drücker, musste dann aber das Gegentor hinnehmen. Per Elfmeter glichen die Gäste nochmals aus, ehe der A-Jugendliche Simon Weber das entscheidende 3:2-Siegtor schoss.

TSV Heimenkirch II – FC Wangen II 1:5 (1:4) – Tore: 1:0 Unbekannt (5.), 1:1/2:1 Markus Wiehl, 3:1 Eigentor, 4:1 Erik Biedenkapp, 5:1 Djamel Eddine Yachir – Eine deutliche Heimniederlage musste der TSV Heimenkirch II gegen den Tabellennachbarn aus Wangen hinnehmen. Nach einer torreichen ersten Hälfte führte der FC mit 1:4 und ließ im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Ein hochverdienter Sieg für die Gäste, die auch einen noch höheren Sieg hätten feiern können.

FC Leutkirch II – SGM Dietmanns/Hauerz 4:2 (2:1) – Tore: 0:1 Markus Brack (2.), 1:1 Jörg Bischoff (30.), 2:1/3:1 Abdou Kadir Jallow (40./74.), 4:1 Gregor Waizenegger (86.), 4:2 Frank Schmuck (90.+2) – Nach einem frühen Gegentor brauchte das Heimteam einige Minuten, um sich wieder zu sammeln. Nach dem Ausgleich war der FC das effizientere Team und ging verdient in Führung. Auch nach der Pause waren es die Leutkircher, die mehr Druck ausübten und auch im Abschluss erfolgreich waren.

FC Lindenberg – SV Amtzell 4:0 (1:0) – Tore: 1:0 Emre Alagöz (34.), 2:0 Dominic Jock (49.), 3:0/4:0 Roman Liwinez (76./85.) – Beim Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenschlusslicht gab es keine Überraschung. Der FC Lindenberg ließ den Gästen keine Chance und gewann das Spiel verdient mit 4:0. Während der FC seine Verfolger auf Distanz hält, kann der SV Amtzell langsam für die B-Klasse planen.

SV Deuchelried – SV Eglofs 3:0 (2:0) – Tore: 1:0 Martin Walser (18.), 2:0/3:0 Florian Haußmann (21./82.) – Im Topspiel des Spieltages setzte sich das Heimteam gegen den SV Eglofs durch. Ein Doppelpack innerhalb weniger Minuten ebnete dem SV Deuchelried den Weg. Das Heimteam wahrt damit die Chancen im Kampf um die Aufstiegsplätze.

SGM Aitrach/Tannheim – SV Neuravensburg 0:4 (0:0) – Tore: 0:1/0:4 Philipp Rief (50./70.), 0:2 Levin Schollenbruch (56.), 0:3 Fabian Hirscher (63.) – Besonderes Vorkommnis: Kevin Kaufmann verschießt Foulelfmeter (12./SGM) - In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Die SGM scheiterte sowohl am gegnerischen Torhüter als auch am Aluminium. Nach dem Wechsel waren die Gäste am Drücker, erarbeiteten sich die besseren Torchancen und wussten diese auch zu nutzen.

Türk SV Wangen – TSV Stiefenhofen 7:1 (2:0) – Tore: 1:0/3:1/4:1/5:1 Serdar Bayraktar (3./65./71./81.), 2:0/7:1 Hakan Sahin (44./88.), 2:1 Simon Glötter (58.), 6:1 Matthias Güttinger (87.) – Einen Heimsieg verbuchte der Türk SV gegen die Gäste aus Stiefenhofen. Mit einem Viererpack war Serdar Bayraktar Spieler des Spiels. Nach dem Anschlusstreffer durch Glötter legte der Türk SV nochmals eine Schippe drauf und ließ dem TSV keine Chance.