„Des goht ja gar it!“

Das Public Viewing wird von Gastronom Raphael Notz (Blauer Affe) in Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Zeitung veranstaltet. Zumindest alle wichtigen Spiele sollen immer übertragen werden. Als nächster Knaller wartet am Samstag, 23. Juni (20 Uhr), das nächste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden, das am Montag 1:0 gegen Südkorea gewonnen hat.