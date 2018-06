Der SV Gebrazhofen hofft auf Schützenhilfe

In der Fußball-Kreisliga B VI steht am Samstag um 17 Uhr die Entscheidung einer spannenden, von zahlreichen Wechseln an der Tabellenspitze geprägten Saison 2017/18 an. Die Meisterschaft machen der TSV Wohmbrechts, der SV Gebrazhofen und der SV Maierhöfen-Grünenbach II unter sich aus. Alle drei Teams leisteten sich kaum einen Ausrutscher.

Derzeit hat der TSV Wohmbrechts (61 Punkte, 79:25 Tore) die Nase vorn und steht unmittelbar vor dem direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A III. Um sicherzugehen, benötigt das Team von Trainer Christian Drondorf in Aichstetten einen Sieg, denn bei Punktgleichheit würden zumindest die Gebrazhofener aufgrund des besseren Torverhältnisses noch vorbeiziehen. „Wir haben es selbst in der Hand“, meint Drondorf. „Jetzt gilt es, den letzten Schritt zu machen und durch die offene Tür zu gehen.“

Was Bernd Schmid, Trainer des SV Gebrazhofen (59 Punkte, 88:28 Tore), bei der Aichstettener 0:6-Pleite in Waltershofen sah, ließ seine Hoffnung auf Schützenhilfe deutlich schwinden. Sein Team sammelte in der Rückrunde zwar 33 von 36 möglichen Punkten, ausschlaggebend könnte jedoch die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen Wohmbrechts Anfang Mai sein, als der Ball in letzter Minute von der Latte an den Rücken des SVG-Torhüters prallte und von dort ins Tor sprang. „Klar, es ist bitter“, sagt Schmid dazu. „Aber so ist das Leben.“ Mit einem Heimsieg gegen den SV Arnach hätte Gebrazhofen zumindest Platz zwei und somit die dritte Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in Folge praktisch sicher. Machbar scheint ein Sieg allemal, da dem Tabellenvierten Arnach aufgrund einer Hochzeitsfeier zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung stehen und er deshalb mit der zweiten Mannschaft antreten muss. Davon will Schmid aber nichts wissen: „Egal wer kommt, ich will das letzte Heimspiel auf jeden Fall gewinnen.“

Der SV Maierhöfen-Grünenbach II (59 Punkte, 76:30 Tore) könnte nach der 1:5-Klatsche am vergangenen Wochenende gegen Gebrazhofen und dem Absturz vom ersten auf den dritten Tabellenplatz der große Verlierer sein. Trainer Philipp Meffert geht davon aus, dass die beiden Konkurrenten ihr letztes Spiel gewinnen werden. „Wir werden uns wahrscheinlich mit der Goldenen Ananas zufriedengeben müssen.“ Sollten beide Konkurrenten patzen, ist mit einem Sieg beim FV Rot-Weiß Weiler II der Titel aber noch möglich.