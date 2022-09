Der SV Beuren muss nach unten blicken

Während der FC Leutkirch sich durch den 4:1-Sieg in der Fußball-Bezirksliga nach oben orientiert, blickt der SV Beuren vom Relegationsplatz aus in die Abstiegszone. Dort stehen bereits der SV Neuravensburg und der TSV Ratzenried, die beide weitere Niederlagen hinnehmen mussten. In der Kreisliga AIII hat die SG Kißlegg dagegen den nächsten Sieg gefeiert, der FC Isny wartet dagegen noch auf das erste Erfolgserlebnis.

Bezirksliga

Erleichterung war spürbar bei Roman Hofgärtner, Trainer des FC Leutkirch, nach dem 4:1 im Derby gegen den SV Beuren. Zwei Niederlagen zuvor hatten am Selbstbewusstsein genagt, zudem war der FCL ohne eine ganze Reihe an Stammspielern in die Partie gegangen. Doch eine starke Offensive und ein – bis auf eine Situation – stark haltender Andre Bayer im Tor sorgten dafür, dass sich die Leutkircher wieder nach oben orientieren dürfen. Innenverteidiger Tobias Koch brachte den FCL durch sein 1:0 nach einem Freistoß auf die Siegerstraße, Felix Hoff legte zum 2:0 nach. Kritisch wurde es Hofgärtners Mannschaft, als Beuren durch Jens Berger auf 1:2 verkürzte (bei dem Weitschuss stand Bayer zu weit vor seinem Kasten) und wenig später durch Torjäger Chris Karrer die große Chance zum Ausgleich hatte, aber an Bayer scheiterte. „Eine Wahnsinns-Parade“, lobte Hofgärtner. Marcel Nabelberg und Marvin Ringer legten für Leutkirch zum verdienten 4:1 nach. „Das Derby gewinnen, das war wichtig, auch wenn der Sieg ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, freute sich Hofgärtner: „Als Team sind wir heute gut aufgetreten.“ Ganz und gar nicht zufrieden war dagegen Beurens Coach Uwe Hansen: „Die Niederlage war verdient. Wir haben absolut nicht das auf den Platz gebracht, was ich mir vorgestellt habe. So gewinnst du in der Bezirksliga keinen Blumentopf.“ Gegenüber der zuletzt gezeigten Leistung sei es ein „Rückfall in alte Zeiten“ gewesen. Ihm habe die „Körpersprache“ und eine gewisse „Aggressivität“ bei seinen Spielern gefehlt, kritisierte Hansen: „Wir hatten viel zu wenig Chancen.“ Außerdem sei seine Mannschaft in den Zweikämpfen „viel zu oft zweiter Sieger“ gewesen.

Der SV Neuravensburg hat sich für einen mutigen Auftritt beim SV Maierhöfen-Grünenbach nicht belohnt. Das Problem der Mannschaft von Trainer Fabian Durach ist die Chancenauswertung und die Nervosität kurz vor dem Ende. Als Tim Traut in der 89. Minute der Partie das verdiente 1:1 schoss, gab es von außen klare Anweisungen an die Mannschaft. „Keine Standards produzieren, konzentriert die letzten Minuten angehen. Keine unnötigen Fouls begehen“, sagte Durach. Die Hektik, die in den letzten drei Minuten der Partie aufkam, war aber nachvollziehbar. Eine verunsicherte Mannschaft, die auf viele Spieler verzichten musste, tat sich schwer, eine Partie ruhig zu Ende zu spielen. Das 2:1 fiel im Anschluss an einen Eckball.

Keine Ruhe hat auch Michael Riechel, Trainer des TSV Ratzenried. Der Blick auf die Tabelle zeigt es. Mit vier Punkten steht das Team auf den letzten Platz. Der Auftritt gegen einen aggressiv spielenden Gast vom TSV Meckenbeuren war eher ernüchternd. Zu viele Fehler, zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau und zu harmlos vor dem Tor. Der TSV erspielte sich in 90 Minuten kaum Möglichkeiten. „Wir sind in einer schwierigen Situation und da kommen wir nur gemeinsam raus. Wir müssen weiter arbeiten und an uns glauben“, meint Riechel.

Kreisliga AIII

Der FC Isny wartet auch nach vier Spielen auf den ersten Saisonsieg. Der Vizemeister kam gegen Aufsteiger TSV Stiefenhofen nicht über ein 2:2 hinaus. Zwar holten die Isnyer ein 0:2 – auf beide Gegentore resultierten aus Abwehrfehlern –, doch am Ende war der Punkt zu wenig, um sich in der Tabelle nach oben zu bewegen. Mit zwei Zählern bleibt der FCI an vorletzter Stelle. „Ein Sieg wäre natürlich wichtig für die Mannschaft und die Moral, gerade in unserer Situation“, sagt Isnys Trainer Misel Saric. Die Spielabläufe hätten zwar funktioniert, dann aber habe seine Mannschaft „zwei Geschenke verteilt“. Mit dem Auftritt nach der Pause war Saric zufrieden. Der eingewechselte Matthias Güttinger, der angeschlagen zunächst auf der Bank gesessen hatte, besorgte den Anschlusstreffer, ehe Jonas Schmuck den Ausgleich erzielte. Besonders hervorheben wollte Saric die Leistung von Björn Ludwig: „Er zeigt allen, wo es langgeht – und als Ältester auf dem Platz.“ Eigentlich hatte der frühere Kapitän seine Karriere schon beendet und kickte inzwischen bei den Alten Herren. Diese müssen jetzt aber häufig auf Ludwig verzichten, weil in der ersten Mannschaft durch einige Abgänge die Personalnot groß ist. „Er war mit Abstand bester Mann auf dem Platz“, betonte Saric. Auch Güttingers Rolle hob er hervor: „Mit ihm sind wir qualitativ natürlich besser aufgestellt.“ Nach einer kurzen Woche geht es für Isny am kommenden Freitag gegen den SV Eglofs. „Ich habe sie gegen Deuchelried gesehen. In dieser Liga ist jeder schlagbar. Wir brauchen uns absolut nicht zu verstecken“, sagte Saric.

Apropos SV Deuchelried: Die aus der Bezirksliga abgestiegene Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Mayer kommt noch überhaupt nicht in Schwung und steht hinter den Isnyern am Tabellenende. Am Sonntag gab es trotz früher Führung durch Manuel Dentler ein 1:2 gegen den SV Edelweiß Waltershofen. Felix Härtl und Maximilian Härtl drehten die Partie durch einen späten Doppelschlag.

Die ebenfalls abgestiegene SG Kißlegg kommt dafür immer besser zurecht. Beim FC Scheidegg gewann das Team von Trainer Bastian Plocher dank eines ganz späten Treffers von Maik Aschenbrenner mit 3:2 – in der Tabelle ist die SGK auf Platz zwei hinter dem verlustpunktfreien TSV Röthenbach.

Ein Spektakel – so ist es zumindest dem Gebrazhofener Spielbericht zu entnehmen – bekamen die Zuschauer bei der Partie zwischen der SGM Unterzeil/Seibranz und dem SV Gebrazhofen geboten. Zweimal gingen die Gastgeber in Führung, zweimal kam Gebrazhofen zurück. Beeinflusst wurde die Partie durch eine aus SVG-Sicht „unschöne, unsportliche Gangart“. Letztlich stand, nach diversen Unterbrechungen, ein Unentschieden.

Weiter für positive Schlagzeilen sorgt Aufsteiger SV Aichstetten, der beim SV Amtzell mit 2:1 gewann. Luis Fleck brachte die Aichstettener in Führung, Julian Müller glich aus – in der Nachspielzeit besorgte Mario Bisenberger den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

Kreisliga AII

Der SV Karsee ist nach vier Partien zwar weiter ohne Sieg, jedoch reichte es gegen den TSV Schlachters am Sonntag immerhin zum ersten Punkt. Julian Scheuerlein sorgte mit seinem Tor für den 1:1-Endstand.

Kreisliga AI

Die TSG Bad Wurzach hat mit 2:0 gegen die zweite Mannschaft von Landesligist TSV Eschach gewonnen. Dank der Treffer von Nicolas Linge und Pirmin Vincon gab es für Trainer Daniel Fürgut und seine Mannschaft den zweiten Saisonsieg, mit dem die TSG auf Tabellenplatz elf vorrückte.

Kreisliga BV

Tabellenführer SV Haslach musste nach zwei Siegen erstmals mit einem Unentschieden zufrieden sein. Gegen die SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz II reichte es dem Team von Coach Simon Stiller nur zu einem 1:1, das Haslacher Tor erzielte David Sturm. Den ersten Sieg hat der SV Arnach durch ein 2:1 beim TSV Opfenbach gefeiert – Lars Prothmann und Sven Wagner drehten mit ihren Toren einen frühen Rückstand noch. Im Duell der zwei bisher punktlosen Mannschaften behielt die SGM Herlazhofen/Friesenhofen klar gegen den Kleinhaslacher SC die Oberhand. Beim 4:1 trafen Ousman Sohna (2), Timo Blum und Kevin Dieng, Erwin Bumbar glich zwischenzeitlich für den KSC aus.

Kreisliga AI Riß

Nach einem spannenden Spitzenspiel gegen Tabellenführer FC Wacker Biberach musste die SGM SV Tannheim/TSV Aitrach um Spielertrainer Daniel Biechele mit einem 4:4 leben. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse, als zunächst Christian Villinger den vermeintlichen Siegtreffer für die SGM erzielte, ehe Biberach durch Markus Maichle wieder ausglich.