„Der Stadtbach war oft eine Drecklache“

„Eigentlich war der Stadtbach oft nur eine Drecklache.“ So die klare Beschreibung von Burkhard Zorn bei einer Führung der Heimatpflege am Sonntagnachmittag mit fast 20 Teilnehmern.

Zorn nannte mit „Entsorgung, Löschwasserversorgung und Antrieb der Mühlen“ auch die Hauptaufgaben des Gewässers. Es floss mindestens seit dem 14. Jahrhundert am Stadtweiher beginnend durch die mittelalterliche Reichsstadt, um dann etwa beim heutigen Bauhof in die Eschach zu münden. Gespeist wurde der künstliche Kanal von den Quellen des Schorniggel-, Neumühle- und Riedlesmühlebaches, die, im Stadtweiher aufgestaut, im Gegensatz zur Eschach für eine verlässliche Wassermenge sorgten.

Die Qualität war dabei so gut, dass noch an der Isnyer Straße eine öffentliche Waschküche bestand. Bis in die 1950er-Jahre lief der Bach offen und parallel zur Eschach und zur „Flaniermeile der Bürger“ bis zur Mohrenkreuzung, um dann in die Altstadt einzubiegen. Für Burkhard Zorn ist bis heute noch nicht klar, wie dabei der Stadtgraben überwunden wurde. Auch der Merian-Stich aus dem 17. Jahrhundert gibt kein klares Bild. Ein Sicherheitsproblem war zudem der Eintritt unter der Stadtmauer: Es musste verhindert werden, dass unerwünschte Personen schwimmend eindringen konnten.

In der Stadt verlief der Kanal teils offen und teils unter den Häusern und musste dort „als rote Lache“ die Abwässer der Metzgereien und Gerbereien aufnehmen. Beim Kornhaus bestand außerdem ein öffentliches Waschhaus, „in dem wohl fast alle Zehn Gebote übertreten wurden“: so die beklagende Aussage von Pfarrer Beisel.

Schon das Leutkircher Stadtrecht von 1390 legte zum Beispiel fest: „Wer freventlich jemanden in den Bach oder in die Eschach wirft, muss der Stadt und dem Amann einen Kreuzer zahlen.“ Dies war ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Verdohlung des Baches nicht mehr so möglich, dessen dann unterirdische Reinigung jedes Jahr für die städtischen Bediensteten „aber noch mehr eine Scheißarbeit war“.

Dasselbe hatten die Besitzer der Stadtmühle (dem jetzigen Feuerwehrhaus) mit der Reinigung des Rechens zu tun, bevor der Stadtbach dann dort unter der Mauer austrat und weiter abwärts noch einen „Kollergang“, eine Rollenmühle zum Zerreiben von Mineralien, antrieb.