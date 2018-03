Der Sport stärkt den Zusammenhalt

Unter dem Motto: „Sport verbindet“ nehmen regelmäßig Tausende junge und auch ältere Sportbegeisterte bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens teil, dessen Programm jährlich vor Ort von der TSG 1847 Leutkirch und deren Abteilung Leichtathletik organisiert wird. Dabei stehen nicht nur die eigene Fitness im Vordergrund, sondern auch die Gemeinsamkeit.

Beim Deutschen Sportabzeichen darf jeder mitmachen, egal ob Alt oder Jung. Im vergangenen Jahr wurden in Leutkirch zahlreiche Kinder, 32 Jugendliche sowie 63 Erwachsene im Alter zwischen sieben und 88 Jahren für ihren Fleiß geehrt. Belohnt wurden die Sportler mit den Abzeichen Gold, Silber und Bronze. Gleichzeitig beteiligten sich sieben Familien. Diese erhielten für ihre Anstrengungen jeweils das Familiensportabzeichen. Als Voraussetzung dafür gilt, dass sich mindestens drei Teilnehmer aus zwei Generationen daran beteiligen. „Es ist einfach immer wieder nett, wenn gesamte Familien zum Sportplatz kommen, denn dann geht es hier recht familiär zu“, sagt Matthias Rotzler, Abteilungsleiter der TSG Leutkirch. Der Sport solle dazu beitragen, über die Generationen hinweg den Zusammenhalt zu stärken und Verständnis für die Stärken und Schwächen der Altersgruppen zu entwickeln.

Rotzler würde es begrüßen, wenn die Disziplinen älteren Sportlerinnen und Sportlern altersgerecht angepasst wären. „Die Ziele müssen einfach so gesteckt sein, damit sie auch erreicht werden können“, so Rotzler. Kinder würden überwiegend am Sportabzeichen durch den Ansporn der Eltern teilnehmen. Jugendliche meldeten sich demnach meistens in Cliquen, um ihren Leistungsstand zu prüfen. Ältere Menschen würden kommen, um nicht nur dabei sein zu können sondern ebenfalls zu erfahren, wie es um ihre Fitness steht, so der Abteilungsleiter. Er betont: „Es ist einfach faszinierend immer wieder anzusehen, wie alle gemeinsam üben.“

Ähnlich sieht das Roswitha Maischberger von der TSG-Abteilung Leichtathletik, die die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens leitet: „Ich finde es einfach toll, dass es die Möglichkeit gibt, gemeinsam Sport zu machen. Wir sind hier wie eine große Familie.“ Zusammenkommen die Sportler jeglicher Altersstufe über den ganzen Sommer hinweg im Neuen Stadion, im Leutkircher Freibad, auf der Nordic-Walkingstrecke um den Stadtweiher sowie auf dem Fahrradkurs bei Heggelbach. Die erforderlichen Leistungen orientieren sich stets an den motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Dabei sind die Vorgaben nach Altersstufen, Geschlecht und Leistungsklassen gestaffelt und in einer Tabelle festgelegt.

Aber auch Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung können das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Die Gruppen sind dabei nach Alter und Behinderung eingeteilt. Die Disziplinen sind den Einschränkungen durch die jeweilige Behinderung angepasst. Los geht es heuer am Donnerstag, 3. Mai, um 18 Uhr im Neuen Stadion. Weitere Termine, gibt es demnächst unter www.tsg-leutkirch.de/leichtathletik/sportabzeichen. Gleichzeitig werden diese rechtzeitig vor Beginn der Übungseinheiten in der Schwäbischen Zeitung bekannt gegeben. „Wer mitmachen möchte, soll einfach zu den genannten Zeiten ins Neue Stadion kommen“, erklärt Maischberger.