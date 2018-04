Der Sommer kommt – das Freibad wird herausgeputzt

Noch fehlen auf den Beachvolleyballfeldern die Netze, der Kiosk ist verwaist und die Wassertemperatur im Weiher beträgt 15 Grad, aber allmählich erwacht das Freibad am Stadtweiher aus seinem Winterschlaf. Noch voraussichtlich rund vier Wochen bleiben der Mannschaft um Bademeister Robert Rössler, dann soll sich das Bad den Besuchern von Nah und Fern von seiner schönsten Seite zeigen.

Nach einem kurzen Rundgang freut man sich schon jetzt auf das kühle Nass. Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Die Liegewiese ist gemäht, die Beachvolleyballfelder sind mit Sand aufgefüllt, und von Unkraut zwischen den Pflastersteinen ist weit und breit keine Spur.

Becken werden gereinigt

Etwas Arbeit steht aber noch an. Momentan werden die beiden Schwimmbecken gereinigt und anschließend befüllt. Beim Weiher und am Kiosk verrichten Mitarbeiter noch kleinere Arbeiten und schon in wenigen Wochen wird die großzügige Terrasse wieder zum beliebten Treffpunkt werden. Wenn dann noch die Umkleidekabinen und Sanitärräume gereinigt und die Sonnenschirme und Liegen im weiten Rund aufgestellt sind, dann kann der Sommer endgültig kommen.

Bis dahin arbeiten alle Beteiligten Hand in Hand und verfolgen einen strengen Zeitplan. Und obwohl die Eröffnung Mitte Mai nicht mehr lang hin ist, bringt Rössler nichts aus der Ruhe. Die Mannschaft ist nicht nur gut im Zeitplan, im Gespräch wird deutlich: Der seit 2009 verantwortliche Bademeister weiß genau, was zu tun ist. Die Routine von knapp zehn Berufsjahren ist zu spüren. Aber ein Problem kann auch er nicht lösen. Wie jedes Jahr fehlen wieder unzählige Saisonarbeiter, die die Mannschaft unterstützen. Die Riege der Rettungsschwimmer, die für die Sicherheit der Badegäste sorgen, ist noch unvollständig und es fehlen Reinigungskräfte. „Man steht noch in Verhandlungen mit entsprechenden Reinigungsfirmen“ kommentiert Rössler die schmerzliche Situation kurz und knapp.

In einer Region mit nahezu Vollbeschäftigung müsse sich das Freibad in einem harten Wettbewerb behaupten. Letztendlich werde es aber so sein wie jedes Jahr: Man werde wieder ein sehr gutes Team zusammen bekommen.

Unvergessener Sommer 2003

Unvergessen bleibt der Sommer 2003. Ein Azorenhoch ließ die Allgäuer aufstöhnen und das Freibad zählte knapp 170 000 Besucher. Von einer solchen Zahl träumt man heuer nur noch, die 100 000er Marke wurde seitdem nicht mehr erreicht. „Alles über 80 000 Besucher wäre wirklich gut“ resümiert Rössler.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Leutkircher Touristinfo einen Vorverkauf für Saisonkarten organisiert. Noch bis zum Mittwoch, 25. April, gibt es sie an der Freibadkasse (Kemptener Strasse 65). Einzel-Badegäste zahlen im Frühbucher-Zeitraum 55 statt 60 Euro, Jugendliche/Ermäßigte 27,50 statt 30 Euro, Familien 77 statt 85 Euro, Alleinerziehende 67 statt 75 Euro.