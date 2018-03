Der Schneefall kommt zum Schluss

Hans-Jörg Henle hatte es gut. Der Leutkircher Oberbürgermeister, der im Häs einer Nibelgauer Katze ganz am Anfang des Leutkircher Narrensprungs mitmarschieren konnte, ist am Sonntag von allzu lästigen Begleiterscheinungen des Winters verschont geblieben. Der Schneefall setzte erst ein, als Henle bereits wieder unter Dach war und von dem vor dem Rathaus postierten Wagen der Zunft aus den Umzug verfolgen konnte.

Von Nummer 1 (Fanfarenzug Leutkirch) bis Nummer 61 (Narrenzunft Nibelgau), knapp zwei Stunden lang wurde den Schaulustigen viel geboten, und vor dem Rathaus sorgte Gina Holzmüller dafür, dass im Dialog mit Nibelgau-Präsident Thomas Blum auch Wissenswertes über die verschiedenen Zünfte die Runde machte. Ganz nebenbei bemerkt: Zumindest in Leutkirch, das aber in Maßen, durfte auch anders als beim anstehenden großen Narrentreiben in der Landeshauptstadt Stuttgart Konfetti unter die Leute gebracht werden. Schon eine halbe Stunde nach dem Ende des Umzugs waren außerdem Kehrmaschinen im Einsatz, um die Straßen zu säubern. In einer ersten Reaktion zog auch ein Sprecher des Leutkircher Polizeireviers ein erstes positives Fazit. „Der Umzug war gut organisiert, alles verlief reibungslos“, so lobte er die Nibelgau-Verantwortlichen.

Diese hatten wieder rund 2500 Hästräger- und Hästrägerinnen in die Stadt gebracht. In die Länge zog sich zumindest im Bereich der Marktstraße der Umzug, weil fast jede Zunft sich bemühte, vor dem Rathaus und den Ehrengästen eine Pyramide aufzubauen. Wieder ertönten in der Stadt Narrenrufe wie „Wer die Göttin nicht verehrt, ist den Göttertrank nicht wert“ von den Aitracher Bannwaldnarren.

Stark vertreten waren neben den Gastgebern die Zünfte aus den Ortschaften. Zeiler Narren, Gebrazhofener „Dickkäpf“, Hexen aus Wuchzenhofen und Allmishofen zeigten sich. Der närrische Tag hatte mit einem Zunftmeisterempfang in der Festhalle begonnen.

