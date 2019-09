Der „Pianist aus den Trümmern“ spielt in Leutkirch

Als „Pianist aus den Trümmern“ ist er berühmt geworden: Aeham Ahmad. Am Montag, 23. September, spielt der Palästinenser auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aeham Ahmad ist als Flüchtling im syrischen Yarmouk, einem Vorort von Damaskus, aufgewachsen, heißt es weiter. Schon früh förderte sein blinder Vater sein musikalisches Talent, Aeham Ahmad lernte Klavierspielen, erst im Konservatorium in Damaskus, später studierte er in Homs. Sein Heimatort Yarmouk war während des Syrienkrieges stark umkämpft, ab dem Sommer 2013 schließlich vollständig abgeriegelt.

In dieser Zeit fuhr Ahmad mit seinem Klavier auf einem Anhänger durch Yarmouk und spielte in den Ruinen – er wollte den Menschen Hoffnung geben. Bis im April 2015 der Islamische Staat das Viertel unter seine Kontrolle brachte – und sein Klavier vor seinen Augen verbrannte. Aeham Ahmad floh, im September 2015 kam er nach Deutschland. Ein Jahr später konnten seine Frau und seine beiden kleinen Söhne nach Deutschland nachkommen. Heute lebt die Familie in Wiesbaden. Seit seiner Ankunft in Deutschland hat Aeham unzählige Konzerte gegeben, in Berlin und Bonn, Köln und Stuttgart, Mailand und Paris.

Er begeistert die Zuschauer mit der Intensität seiner Lieder und der Virtuosität seines Klavierspiels. Stücke von Beethoven und Mozart trägt er vor, vor allem aber eigene Kompositionen, mal fröhliche, mal traurige Lieder gegen Hunger und Gewalt. 2017 erschien sein Buch „Und die Vögel werden singen. Ich, der Pianist aus den Trümmern.“

In Leutkirch wird Aeham Ahmad laut Mitteilung ein Klavierkonzert geben, aus seinem Buch liest Mechthild Henne, die zusammen mit ihrem Mann den Künstler unterstützt. Die Veranstaltung am Montag beginnt um 20 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Veranstaltung wird gefördert durch „Demokratie leben!“