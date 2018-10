Der Mann, der Farben fühlt und Gedanken lesen kann

Wenn Andy Häusler am Freitag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr die Bühne des Bocksaals in Leutkirch betritt, wird es magisch. Der zweifache Deutsche Meister der Mentalmagie zieht Wurzeln schneller als ein Computer, liest Gedanken, fühlt Farben und beschert seinem Publikum magische Momente, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Mit Rechenkunst und Mathe-Magie hat der 1963 geborene Andy Häussler als Solokünstler wie auch als Ensemblemitglied im Think-Theatre das Publikum immer wieder aufs Neue fasziniert. Nun präsentiert er im Leutkircher Bocksaal mit seinem Programm „Gedankenwelten“ die gesamte Bandbreite der Mentalmagie.

Andy Häussler fühle Farben mit den Händen, finde Sternzeichen seiner Zuschauer durch Beobachtung heraus, wisse den Wochentag zu jedem Datum, ziehe blind über das Schachbrett und löse Sudokurätsel blitzschnell im Kopf, heißt es im Pressetext. Andy Häussler präsentiert Phänomene der Suggestion, er halte die Zeit an und könne auch seinen Herzschlag zum Stillstand bringen. Andy Häussler lese in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch.

Er wisse Namen von Personen, an die seine Zuschauer gerade denken, sogar Geheimnummern blieben vor ihm nicht verborgen. Häusler beobachte Menschen und wisse, wie sie gleich handeln werden. Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert Andy Häussler über spannende Phänomene. Er erzählt von Zufällen, die keine sind, er geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit. Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Laut Ankündigung nutzte er seine fünf Sinne und erziele so die Wirkung eines sechsten Sinnes.