Der Leutkircher Weihnachtsmarkt startet wieder

Gemütlich über den Gänsbühl und Kornhausplatz schlendern, Bekannte treffen und an den Verkaufsständen verweilen – das ist ab Donnerstag, 29. Dezember, wieder beim Leutkircher Weihnachtsmarkt möglich. Dann verwandelt sich das Areal in ein adventliches Dorf mit etwas mehr als 20 Hütten. Organisiert wird das viertägige Event vom Leutkircher Wirtschaftsbund. Zum ersten Mal gibt es einen finanziellen Zuschuss der Stadt Leutkirch.

Wie Melanie Krimmer und Robert Wünsche, die Vorsitzenden des Wirtschaftsbundes, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ kürzlich sagten, werde sich das Angebot an den Verkaufsständen im Vergleich zu den vergangenen Jahren kaum verändern. 2017 reichte die Palette von speziellen Glühweinen über Holzarbeiten und Dekoartikel bis hin zu verschiedenen Honigkreationen.

Darüber hinaus haben die Veranstalter ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das auf die Weihnachtstage einstimmen soll. Eröffnet wird der Budenzauber am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und Melanie Krimmer. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Gassensänger. Zum Programm zählen auch Lesestunden der Stiftung Kinderchancen Allgäu im Bocksaal (Donnerstag um 17 und 18 Uhr). Die Vorlesestunden werden an allen vier Weihnachtsmarkt-Tagen angeboten (Freitag, 17 Uhr; Samstag und Sonntag, 11 und 14 Uhr). Damit möchte die Stiftung auf ihr Projekt „Lesewelten“ aufmerksam machen.

Schmied ist zu Gast

Am Donnerstag und am Freitag (17 Uhr) will zudem der Schmied Roland Kolros vor dem Rathaus seine Arbeit vorstellen. Abgerundet wird das Programm am Eröffnungstag mit Besuchen von Nikolaus und Knecht Ruprecht (täglich um 18 Uhr) sowie von Auftritten des Posaunenchors der Stadtkapelle Leutkirch (18 Uhr) sowie der Gassensänger (19 Uhr). Auch am Freitag, 30. November, nimmt die Musik auf dem Weihnachtsmarkt eine wesentliche Rolle ein. Es spielen: Hofenbrass (17 Uhr), Lustige Hofser Musikanten (18 Uhr) sowie kleine Besetzungen der Musikkapellen Schloss Zeil (19 Uhr) und Herlazhofen (20 Uhr).

Mit einer Kinderbetreuung vom Kinderfamilienzentrum St. Vincenz am Oberen Graben 13/1 startet der Samstag, 1. Dezember. Zudem gibt es ab 11 Uhr die Weihnachtsbäckerei im Gotischen Innenhof. Dabei werden laut Wirtschaftsbund mit Kindern leckere Weihnachtsbredla gebacken. Weitere Beiträge am Samstag: Auftritte des Akkordeonensembles des Musikstudios App (13 Uhr), der Gruppe Haselburger Alpenholz (15 Uhr), der Musikkapelle Heggelbach (16 Uhr), sowie Auftritte von kleineren Besetzungen der Musikkapellen Merazhofen (17 Uhr), Gebrazhofen (18 Uhr) und Wuchzenhofen (19 Uhr). Zudem tritt um 18 Uhr die Musikgruppe Amicitia in der Dreifaltigkeitskirche auf.

Vertreter von Partnerstädten

Am Sonntag, 2. Dezember, spielt zunächst eine kleine Besetzung der Musikkapelle Urlau (14 Uhr). Es folgen Auftritte eines Kinderchores (4. Klasse der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, 15 Uhr), einer kleinen Besetzung der Musikkapelle Engerazhofen (16 Uhr) sowie von Hofenbrass (17 Uhr) und den Gassensängern (19 Uhr). Hinzu kommt das Adventssingen im Museumsinnenhof (18 Uhr).

Auch einige Vertreter der Leutkircher Partnerstädte in Südfrankreich werden auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zum zweiten Mal werden sie dabei auch eine der Marktbuden beschicken. Der Sängerkranz Leutkirch überlässt den französischen Freunden am Sonntag, 2. Dezember, netterweise wieder seinen Stand, wo sie von 10 bis 19 Uhr Waren aus ihrer Heimat anbieten.