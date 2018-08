Der Leutkircher Bauhof und seine vielen Facetten

Spielplätze reinigen, Sportplätze bewässern, kleine Schlaglöcher beseitigen oder die Straßenbeleuchtung reparieren – das sind nur wenige Aktivitäten aus einem bunten Strauß an Aufgaben, die rund 50 Mitarbeiter des Leutkircher Bauhofes bewältigen. Die Beschäftigten – dazu zählen etwa Gärtner, Straßenmeister oder Elektriker – sind wiederum Experten in unterschiedlichen Bereichen. Um einen Überblick über die Tätigkeiten zu erhalten, hat sich die „Schwäbische Zeitung“ mit Peter Feuerstein, dem Leiter des Bauhofes, unterhalten.

Zehn Mitarbeiter sind in Leutkirch für den Bereich Gärtnerei zuständig. „Das ist bei uns ein großer, wichtiger Posten“, weiß Peter Feuerstein. Die Angestellten sind beispielsweise für die Reinigung von öffentlichen Spielplätzen und anderen Anlagen zuständig. Für das Rasenmähen auf Sportplätzen oder an Straßenrändern. Für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen. Oder für die sogenannte Gehölzpflege. Weil die Verschmutzung in Leutkirch laut Feuerstein – wie in vielen anderen Städten ebenfalls – „immer mehr zunimmt“, werden viele öffentliche Bereiche mehrmals pro Woche kontrolliert und bei Bedarf gereinigt. „Dadurch wird versucht, das Stadtbild zu verbessern“, so der Bauhof-Leiter.

Neun Männer bilden Bautrupp

Den zweitgrößten Bereich des Bauhofs bildet mit neun Männern der sogenannte Bautrupp. Dazu zählen Straßenmeister, Straßenbauer und Maurer. Auch bei dieser Gruppe ist das Aufgabenspektrum breit. Feuerstein nennt kleinere Straßenreparaturen. Er nennt das Freischneiden von Bächen oder Gräben. Und er nennt Arbeiten mit dem Bagger, wenn etwa eine Drainage gelegt werden soll. Zudem agiert der Bautrupp als „Spielplatzbauer“. Hinzu kommt ein Kehrmaschinenfahrer.

Ein weiterer Teil der Mitarbeiter des Bauhofs besteht aus Handwerkern. „So können wir Aufgaben, die kurzfristig anfallen, erledigen“, sagt Feuerstein. Größere Arbeiten werden hingegen an externe Unternehmen vergeben. Zwei Maurer erledigen für den Bauhof beispielsweise kleinere Aufträge an städtischen Gebäuden. Beispiele: eine Brandschutztüre einbauen oder eine Wohnung dämmen.

Zwei Zimmerer kümmern sich etwa um Schäden an Spielplatz-Geräten. „Die bestehen häufig aus Holz“, erläutert Feuerstein. Hinzu kommen unter anderem Reparaturen an Bänken, Holzzäunen oder Buswartehäuschen. Ein Schlosser ist derweil beispielsweise damit beschäftigt, ein Türschloss einer Sporthalle zu reparieren oder ein Fenstergitter anzufertigen.

Ebenfalls zum Team zählen zwei Maler, die „zu 80 Prozent in Schulen“ unterwegs seien. Dort gelte es, Bänke in Klassenräumen zu lackieren oder Nischen zu streichen. Derzeit sind die Mitarbeiter auch damit beauftragt, Abfalleimern in der Stadt einen neuen Anstrich zu verpassen. Zwei Schreiner hätten hingegen viele Kurzaufträge wie Schränke oder Küchen nach Umzügen aufbauen oder Türstopper installieren.

Straßenbeleuchtungen unterhalten und reparieren, elektrische Arbeitsgeräte prüfen oder Rauchmelder einbauen – das sind Beispiele für Tätigkeiten von drei Elektrikern. Hinzu kommen mehrere Angestellte, die sich um die Wasserversorgung kümmern sowie zwei Kanalarbeiter. Sogenannte „Gemeindemitarbeiter“ in mehreren Ortschaften runden das Team ab. Sie kümmern sich vor Ort um „kleinere Dinge“, die schnell zu erledigen seien.

Winterdienst fordert ganzes Team

Eine der Hauptaufgaben des gesamten Bauhofes ist indes der Winterdienst. Dafür sind sämtliche Mitarbeiter aus allen Bereichen gefordert. „Das wird gemeinsam gemacht“, sagt Feuerstein. Auch andere Aufgaben würden jährlich wiederkehren. Er meint zum Beispiel das Leutkircher Kinderfest oder das Altstadt-Sommerfestival. Auch bei solchen Veranstaltungen werde der Bauhof unterstützend tätig.

„Generell kann man sagen, dass wir für alles zuständig sind, was sonst keiner macht“, meint der Bauhof-Leiter. Deshalb sei sein Team auch das ganze Jahr über ausgelastet: „Es gibt immer was zu tun.“ Darüber, dass es nie langweilig werde, ist Heinrich Moser froh. Er arbeitet seit 31 Jahren beim Bauhof und leitet die Gärtnerei. „Kein Tag ist wie der andere. Es gibt immer viel Abwechslung“, stellt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ gut gelaunt klar.