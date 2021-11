Der Kneipp Verein Leutkirch blickt auf 2021 zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Vorstands-Team des Kneipp Vereins Leutkirch schaut auf gelungene Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2021 zurück. Die Mitglieder waren Ende Juli zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Der Vorstand präsentierte die Vereinsarbeit sowie den Kassenbericht. Siebenbrünnen und die Gestratzer Wasserwelten waren das Ziel schöner Wanderungen am und zum Wasser.

Höhepunkt des Jahresprogramms war der Themen Abend „Jede Menge Wasser-Wissen“. Den Einstieg lieferte eine eindrucksvolle Kurzpredigt von Radiopfarrer Gotthard Fuchs, eingespielt in den abgedunkelten Bocksaal zum Lebenselixier Wasser. Ein Filmausschnitt zeigte im Anschluss die Probleme der weltweiten Nutzung der endlichen Ressource Wasser. Robert Rühfel, Verantwortlicher in Leutkirch, ging auf die lokale Wasserversorgung ein. Leutkirch wird von vier Brunnen versorgt, regelmäßig wird die Qualität untersucht. In der Vergangenheit wurde investiert um eine sichere Ringversorgung anbieten zu können. In Zahlen und Beispielen stellte Robert Rühfel die Aufgaben der Verwaltung zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung vor. Martin Holderied (Landratsamt RV) zeigte ländliche Kleinanlagen und Brunnen und betonte die Verantwortung für eine ordnungsgemäße und von äußeren Einflüssen geschützte Brunnenanlage. Waldermar Westermayer, Landwirt, war in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter auch an der Neufassung der Düngegesetze und der Düngeverordnung beteiligt. Er unterstützt die Kreislaufwirtschaft durch eine an die Fläche angepasste Viehhaltung.

Klaus-Peter Sickinger vom Ingenieurbüro Sickinger Umwelt- und Wasserwirtschaft referierte wissenschaftlich fundiert über Grundwasser und Wasserschutzgebiete. Eindrucksvoll erklärte er die geologische Gegebenheiten der Leutkircher Heide. „Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Versorgungssicherheit und Ressourcenschutz hat Vorrang“, so sein Apell. Mineralwasser wird aus tieferen Schichten wie das Wasser der örtlichen Wasserversorgung gefördert, erläuterte Sommelier Udo Weigand von der Mineralbrunnen Krumbach GmbH. Das Etikett der Flasche verrät alles über den Inhalt und zeigt die Unterschiede der 189 Quellen in Deutschland. Hansjörg Veser, Vorsitzender des Kneipp-Vereins Leutkirch bedankte sich herzlich bei allen Referenten für ihre Ausführungen, die dem Titel des Abends „Jede Menge Wasser-Wissen“ wahrlich gerecht wurden.