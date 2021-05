Der Geist weht über alle Grenzen hinweg

Über den großen Denker Albert Einstein wird eine Anekdote erzählt: Albert Einstein hielt einmal einen Vortrag über Raum und Zeit. Ein Zuhörer stand auf und widersprach ihm: „Was Sie hierausgeführt haben, ist mir viel zu spekulativ. Nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann.“ Darauf lächelte Albert Einstein und sagte: „Dann kommen Sie doch bitte mal nach vorn und legen Sie Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den Tisch...“

Wir neigen dazu, nur das zu glauben, was man sehen und überprüfen kann. An Pfingsten geht es um den Heiligen Geist, den man bekanntlich nicht sehen und nur schwer fassen kann. Darum hat es Pfingsten nie zu einem Volksfest geschafft. Weihnachten und Ostern werden hingegen auch außerhalb der Kirchenmauern gefeiert, anschaulich mit Stall und Krippe, Palmzweigen, Hase und Eiern.

Vom ersten Pfingstfest handelt folgende Geschichte: Nach Jesu Tod haben sich seine Jünger ängstlich versteckt. Sie treffen sich in einem Haus in Jerusalem, resigniert und traurig. Und auf einmal werden sie wie aus dem Nichts von einer Kraft ergriffen, die sie wie ein Sturm überkommt. Sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Nun gehen sie hinaus und sprechen zu der Menschenmenge, die sich aus aller Herren Ländern zu einem Fest in Jerusalem versammelt hat. Und jetzt geschieht etwas, was diese Geschichte so wundervoll macht: Jeder der Fremden hört diese Männer in seiner eigenen Sprache reden. Sie sprechen verschiedene Sprachen und verstehen sich sofort. Vom Heiligen Geist erfüllt, haben die einen die Gabe, über alle Sprachbarrieren hinweg Menschen verschiedener Nationen und Kulturen zu erreichen. Und die anderen verstehen, was gemeint ist und fühlen sich nicht mehr fremd.

An Pfingsten wird deutlich, was Gemeinschaft ausmacht. Alle behalten ihre Eigenheiten, alle bleiben verschieden; es gibt aber ein gemeinsames Verständnis, einen gemeinsamen Geist, aus dem ein Wir-Gefühl entsteht. Das sollte das Kennzeichen jeder Gesellschaft sein. Die Gemeinschaft, die an Pfingsten geboren wird, ist verbunden in einem gemeinsamen Glauben, jenseits von Sprache, Nation, Herkunft oder Status. Der Geist, der von Pfingsten ausgeht, weht weit über die Kirchenmauern hinaus. Und wo er weht, verschwinden die Vorurteile, hört jede Ausgrenzung auf und Freundschaft entsteht. Eine schöne Geschichte. Es lohnt sich, sie zu kennen.