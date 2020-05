Der französische Vormarsch ins Allgäu und zu den Alpen

Warum sind die Franzosen 1945 so verspätet erst am 28. April in unsere Gegend gekommen? Alles rechnete damit, dass sie bei ihrem schnellen Vormarsch bereits am 23. oder 24. April kommen würden. Diese Verzögerung gab nun dem zusammenbrechenden Naziregime Gelegenheit, in blindem Fanatismus weiter zu wüten (siehe SZ-Artikel vom 28. April, „Knapp einer Katastrophe entronnen“). Um diese Frage zu beantworten, musste ich den Verlauf des Vormarsches aus französischen Quellen erkunden, was hier nun zusammengefasst dargestellt ist.

Vier Kampfgruppen in zwei Stoßrichtungen

Für General de Gaulle stellte die Beteiligung am Einmarsch in Deutschland ein erstrangiges politisches Ziel dar – im Hinblick auf eine eigene Besatzungszone. Die Erste Französische Armee unter General de Lattre de Tassigny setzte deshalb am 1. April bei Mannheim und am 15. April bei Straßburg als Teil der 6. US-Armeegruppe unter General Devers über den Rhein. Bereits am 20. April waren Karlsruhe, der Nordschwarzwald und Stuttgart unter französischer Kontrolle. Am 18. April wurde Freudenstadt nach einem verheerenden Beschuss besetzt. Von dort aus stießen nun ab dem 20. April vier Kampfgruppen (Combat Commands, kurz CC) Richtung Allgäu und zu den Alpen in zwei Stoßkeilen vor: Der erste südlich der Schwäbischen Alb entlang der Donau bis nach Ulm und der zweite in Richtung Bodensee. Ein Combat Command war eine gewaltige Streitmacht und bestand aus etwa 200 Fahrzeugen, darunter bis zu 80 Panzer, 30 Geschütze und 15 Halbkettenfahrzeuge.

General de Lattre de Tassigny beschreibt in seinen Memoiren das weitere Vorrücken der französischen Einheiten. (Lattre de Tassigny Jean: Histoire de la Premiere Armee Franzaise Rhin et Danubue, Paris 1949).

Schneller als die Amerikaner

Ziel war es, möglichst schnell an die Iller vorzustoßen, die ja Trennungslinie zur 7. US-Armee war, um dann möglichst noch vor den Amerikanern entlang der Linie Ulm-Memmingen-Kempten die Alpen zu erreichen (siehe nebenstehende Skizze). Entlang der Donau stieß das CC1 vor, besetzte am 21. April Mengen und Herbertingen und erreichte am Abend des 23. April Ulm, zehn Stunden vor den Amerikanern. Parallel hierzu bewegte sich das CC2, besetzte am 22. April Pfullendorf und Saulgau, stieß aber bei Biberach auf heftige Gegenwehr von deutschen Truppen, die Richtung Allgäu zu entkommen suchten. Die Kämpfe zogen sich bis zum 24. April hin. Es wurden 2200 Gefangene gemacht, darunter ein Stabsoffizier mit 40 intakten Flugzeugen. Gleichzeitig wurden auf der Hochalb große Teile der 19. Deutschen Armee gefangen genommen.

Das unerwartet rasche Vorrücken der Panzerverbände verursachte für die gesamte alliierte 6. Armeegruppe einen erheblichen Treibstoffmangel. Da das nächste große Nachschublager in Offenburg war, griff General Devers auf die Flugunterstützung zurück, die täglich circa 2000 Tonnen Material in das französisch besetzte Mengen brachte. Infolge des Treibstoffmangels verzögerte sich die Sammlung der Teile des CC1 und des CC2 südlich von Biberach bis zum 27. April und begrenzte auch seine Beweglichkeit ab dem 28. April in fataler Weise.

Mit leeren Tanks bei Leutkirch

De Lattre berichtet in seinen Aufzeichnungen weiter: „An diesem 28. April passieren Gruss (CC1) und Lehr (CC2) Waldsee und kommen erst mit leeren Tanks auf der Linie Aitrach-Leutkirch-Vogt zum Stehen. Rechts von ihnen erobert Lecoq (CC4) ohne Gegenwehr Ravensburg. Aber links sind die Amerikaner zum ersten Mal vor uns. Ohne Widerstand passieren sie Kempten. Ich befehle dem 1. Corps Instruktionen, die letzten des Kriegs: Wir müssen so schnell wie möglich Vorarlberg einkesseln und dazu über Landeck die Route nach Bozen über das Inntal, Nauders und das Etschtal sichern. Ich befehle zwei Anstrengungen: erstens über Feldkirch die Arlbergschlucht zu erreichen und zweitens, mit Kraft und Schnelligkeit über Immenstadt, Weissenbach, Lermoos nach Landeck zu stoßen. Psychologisch gesehen war das Ziel von großer Bedeutung, den Sieg an der italienischen Grenze mit der 5. Armee General Clarks zu begehen. Um 13 Uhr am 29. April begann die CC2 links und die CC1 rechts diesen Vorstoß. Selten gab es Widerstand und die Zivilisten beeilten sich die Barrikaden zu zerstören. Um 20 Uhr war der Abschnitt Wangen-Isny-Kempten erreicht. Das CC4 nahm Wangen ein, das CC5 Friedrichshafen und die Amerikaner Kempten. Am 30. April nahm der Vormarsch andere Gestalt an. Die Landschaft der bayerischen Voralpen mit den Schluchten, den Tannenwäldern und verschneiten Wegen erfordert höchste Vorsicht. Das CC1 erreicht ohne Zwischenfälle Wertach, das CC2 stößt aber bei Immenstadt auf heftige Gegenwehr. Um 18 Uhr ergibt sich schließlich die Stadt. Um 20 Uhr sind wir 10 Kilometer weiter südlich bei Sonthofen. Vallin, der den rechten Flügel der 5. Panzerdivision. befiehlt, reibt währenddessen bei Aach eine starke SS-Einheit auf und überschreitet die alte österreichische Grenze.“ [11]

Das Vorhaben, vor den Amerikanern Landeck zu erreichen, gelang nicht. Auf dem Arlberggipfel wird die Tricolore gehisst. De Lattre schließt seine Aufzeichnungen: „Überall signalisieren die Hörner Waffenstillstand. Dann zu den Toten. Dann zur Fahne. Der Alptraum ist beendet. Frankreich hat gesiegt. Das ist die wunderbare Freude des Tages X.“