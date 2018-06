Der FC Lindenberg erwartet den Tabellenführer

Der FC Lindenberg empfängt am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Kreisliga A III den Tabellenführer SGM Dietmanns/Hauerz. Bei dem Duell der beiden Ligaführenden stehen sich nicht nur zwei punktgleiche Teams gegenüber. Es trifft auch der bislang beste Sturm auf die bis dato stabilste Abwehr. Stolze 17 Treffer gelangen der SGM Dietmanns/Hauerz bereits in den ersten vier Spielen. Nun wird die FCL-Abwehr auf die Probe gestellt.

„Einen richtig guten Saisonstart“ hat die SGM Dietmanns/Hauerz um Trainer Alwin Schuppan hingelegt. Neun Punkte aus vier Spielen bedeuten vorerst die Tabellenführung in einer Liga, die allem Anschein nach auch in diesem Jahr wieder sehr ausgeglichen ist. Einzig das Derby gegen die SGM Aitrach/Tannheim ging am dritten Spieltag verloren. „Gegen Aitrach/Tannheim hätten wir natürlich gerne was mitgenommen“, sagt Schuppan und bemängelt in diesem Zusammenhang, dass das Spiel trotz drei Auswärtstoren nicht gewonnen wurde. „Dass da kein Sieg herauskam, daran sind wir selbst schuld.“ Umso besser war die Reaktion seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag, als der Türk SV Wangen aus dem Stadion geschossen wurde. Die SGM befindet sich nach der „bitteren Niederlage“ also „wieder in der Spur“ und profitierte davon, dass alle Vorderen „überraschend Punkte gelassen“ haben. Ein Indiz dafür, dass auch in diesem Jahr Ausgeglichenheit in der Liga herrscht. „Das Team, das Konstanz reinbringt, wird am Ende vorne stehen“, ist sich der Trainer sicher.

Vor dem Spiel gegen den Verfolger möchte die SGM nun den „Rückenwind mitnehmen“ und sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, das Tore schießen. Am Sonntag erwartet Schuppan „zwei Welten, die aufeinandertreffen“. In der vergangenen Saison wurde es zweimal torreich – 5:0 und 1:8 aus Sicht der SGM. Am Sonntag wird sein Team „alles dafür tun, dass die Tabellenführung behauptet wird“.

In der noch jungen Saison sei es aber zu früh, um die Saisonziele neu zu überdenken. Natürlich dürfe man „etwas träumen“, aber in Dietmanns/Hauerz sei man realistisch genug, um nicht gleich in grenzenlose Euphorie zu verfallen. Vorsichtig ist der Trainer auch deshalb, weil er und seine Mannschaft in den vergangenen Jahren „viel erlebt haben“. So schnell, wie es teilweise raufging, so schnell ging es auch wieder runter. Es würde sich ohnehin abzeichnen, dass in dieser Saison „keiner allein davonmarschieren wird.“ Die SGM wolle „das Maximale“ rausholen. (tst)