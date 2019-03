Der FC Leutkirch probiert alles – aber ohne Bernd Häge

An das Hinspiel gegen den FC Ostrach erinnert sich Jochen Reischmann nur ungern. Es war eine dieser Niederlagen in der Vorrunde, die aus Sicht des Landesliga-Neulings FC Leutkirch unbedingt zu vermeiden waren. Am Ende stand es 0:1 für die Ostracher – und beim FCL-Vorsitzenden Reischmann überwog die Enttäuschung über einen „unglücklichen“ Nachmittag. Eine halbe Saison später ist Leutkirch am Samstag (15 Uhr) in Ostrach zu Gast, es spielt der Tabellenneunte gegen den Tabellen-14 – beide Mannschaften trennen elf Punkte.

In der Rückrunde hat sich der FC Leutkirch wesentlich gefestigter präsentiert, nicht nur die Leistungen stimmten, sondern auch die Ergebnisse. Am vergangenen Samstag allerdings verlor der FCL durch ein umstrittentes Gegentor gegen den FC Mengen wieder einmal zwei Punkte, spielte nur Unentschieden – und hat nun wieder ordentlich Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. „Wir probieren alles“, sagt Reischmann vor der Auswärtsaufgabe in Ostrach. Mit dem aktuellen Kader sei viel möglich, auch wenn dieser während des Spiels gegen Mengen um einen Aufstiegshelden geschrumpft ist. Denn Bernd Häge, der sich nach einem Kreuzbandriss gerade erst zurückgekämpft hatte, verletzte sich wieder am Kreuzband, und das auch noch am anderen Knie. „Das ist sehr schade für ihn“, sagt Reischmann. Der Rest der Mannschaft sei weitestgehend fit.

In Ostrach steht der FC Leutkirch derweil vor einer neuen Herausforderung. Denn es wird das erste Spiel des neuen Jahres auf Rasen sein, nachdem der FCL bisher immer auf Kunstrasen gespielt hat.