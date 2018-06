„Der Fall hat mich sehr berührt“

Zum verwüsteten Haus der Familie Müller in Engerazhofen hat uns folgender Leserbrief erreicht:

Der Fall von Familie Müller hat mich sehr berührt, gleichzeitig aber auch in Rage gebracht. Was sind das nur für Leute, die solche Spuren der Verwüstung hinterlassen? Können sich solche Menschen wirklich so verstellen, dass man annimmt, solide und ehrbare Mieter vor sich zu haben? Dann das! Was mich so in Wut bringt, ist die Tatsache, dass man in unserem geregeltem System diese Vandalen angeblich nicht belangen kann. Wie kann das sein, In einer Nacht-und Nebel-Aktion verschwinden zu können, ohne zu wissen, wo sie geblieben sind? Übten doch beide, laut Überprüfung, angeblich angesehene Berufe aus und müssten demnach ordnungsgemäß gemeldet sein. Oder kann man wirklich so einfach in unserem überwachten Staat untertauchen? Ich kann nur innigst hoffen, dass man diesen Mietschmarotzern das Handwerk legen kann und der Familie Müller entsprechend geholfen wird.

Heinrich Trtilek, Wilhelmsdorf