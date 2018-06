Der Dreikampf spitzt sich zu

Zwei Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga B VI noch zu absolvieren. Der Dreikampf um die Meisterschaft spitzt sich immer weiter zu. Noch ist völlig offen, wer am Ende direkt in die Kreisliga A III aufsteigt, wer in die Relegation muss und wer gänzlich leer ausgehen wird. Am Ende könnten der SV Maierhöfen-Grünenbach II (59 Punkte, 75:25 Tore), der TSV Wohmbrechts (58 Punkte, 75:24 Tore) und der SV Gebrazhofen (56 Punkte, 83:27 Tore) sogar punktgleich sein und das Torverhältnis müsste entscheiden.

Das schwerste Restprogramm der drei Titelkandidaten hat der SV Gebrazhofen vor der Brust. Am Sonntag um 12.45 Uhr geht es zunächst zum Spitzenreiter nach Maierhöfen, ehe am letzten Spieltag dann der Tabellenvierte SV Arnach zu Gast ist. „Nur Siege helfen. Wenn wir noch eine Chance haben wollen, müssen wir beide Spiele gewinnen“, benennt Gebrazhofens Trainer Bernd Schmid die zu lösende Aufgabe. Er geht davon aus, dass zwei Erfolge aufgrund des besseren Torverhältnisses zumindest für Platz zwei reichen werden und traut diese seiner Mannschaft auch zu. „Wir haben das auf jeden Fall drauf, so stark sind wir schon.“

Um doch noch den Titel erringen zu können, hofft Schmid – einen eigenen Erfolg in Maierhöfen vorausgesetzt – am letzten Spieltag auf die Schützenhilfe des SV Aichstetten, der dann den TSV Wohmbrechts empfängt. So recht daran glauben mag er angesichts der Wohmbrechtser Stärke aber nicht. „Dann spielen wir halt zum dritten Mal Relegation, da kennen wir uns schon aus“, sagt Schmid lachend. Mit seiner Mannschaft wurde er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils Vizemeister, scheiterte schließlich aber in den Aufstiegsspielen.

Angesichts der Abgänge mehrerer wichtiger Spieler vor der laufenden Saison ist Schmid ohnehin überrascht, dass es erneut so gut läuft. „Ich habe es gehofft, aber nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir wieder ganz vorne mitspielen.“ Rückblickend spricht Schmid, der in der kommenden Saison die benachbarte SGM Herlazhofen/Friesenhofen trainieren wird, schon jetzt von einer „super Zeit“ in Gebrazhofen. Neuer Trainer wird Schmids Angaben zufolge Bernd Bräuchler, der derzeit noch bei den A-Junioren des FC Leutkirch aushilft. (olw)