Der Breitbandausbau in den Leutkircher Ortschaften geht weiter

Der Breitbandausbau in Leutkirch schreitet voran. In drei Bauabschnitten sollen weitere Ortschaften mit schnellem Internet versorgt werden. Der Gemeinderat stimmte einem Vorschlag der Stadtverwaltung zu, wonach die Arbeiten an den drei Ausbauabschnitten an die Firma Hans Mayer aus Leutkirch vergeben werden. Allerdings muss die Versammlung des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg den Beschluss noch absegnen.

Zu den Ausbaugebieten auf einer Trassen-Länge von insgesamt rund 19 Kilometern zählt der sogenannte Abschnitt Leutkirch Ost I. Dazu gehören die Ortschaften Adrazhofen, Allmishofen und Wuchzenhofen. Der Abschnitt Leutkirch Ost II umfasst Ellmeney-Hofs, Grund und Ausnang. Zum dritten Ausbaugebiet zählt eine Strecke von Tautenhofen bis Lanzenhofen und Merazhofen. Wie Robert Rühfel, Tiefbauamtsleiter der Stadt Leutkirch, den Gemeinderäten erklärte, sollen beim Ausbau alle gängigen Bautechniken des Tief- und Leitungsbaus angewandt werden. Wenn alles nach Plan läuft, kann laut Rühfel in den kommenden Wochen mit dem Breitbandausbau begonnen werden.

Zudem beschloss der Gemeinderat, dass die Verbandsversammlung mit dem Einverständnis der Stadt Leutkirch ermächtigt wird, den Glasfaser-Netzausbau an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben. Die Gesamtkosten für den Netzausbau in den Gebieten belaufen sich auf fast zwei Millionen Euro. Über drei Förderanträge beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart wurde ein Zuschuss von fast 1,3 Millionen Euro gewährt. So verbleibt für die Stadt Leutkirch ein Eigenanteil von fast 700 000 Euro.