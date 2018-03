Der Box-Löwe und der Leutkircher

Wenn der 19-jährige Profiboxer Leon Bauer am Samstag, 24. Februar, in den Ring steigt, drückt ihm Selim Dumlu aus Leutkirch ganz besonders die Daumen. Denn der Leutkircher hat für ein Video mit dem Boxer zusammengearbeitet.

„Der Löwe aus der Pfalz“ ist der Kampfname des 19-jährigen deutschen Boxers Leon Bauer. Er ist Junioren-Weltmeister im Supermittelgewicht des Verbandes IBF. Am Samstag, 24. Februar, bestreitet Bauer in Nürnberg seinen 14. Profiboxkampf. Während der Vorbereitung auf diesen Kampf hat Selim Dumlu ein Video für den Boxer produziert. „Das war ein totaler Zufall. Ein Bekannter von mir kennt die Familie Bauer und hat den Kontakt hergestellt“, erklärt der 52-jährige Leutkircher, der sein Glück selbst nicht fassen kann.

Mit dem Boxsport verbunden

Als Kind und Jugendlicher boxte Dumlu selbst. Sein Vater hatte in den 80er-Jahren die Boxabteilung bei der TSG Leutkirch gegründet. „Auch wenn ich heute nicht mehr selbst aktiv bin, liegt mir der Boxsport besonders am Herzen“, sagt Dumlu. Seine zweite große Leidenschaft: Videos produzieren. Das Schneiden von Videomaterial am Computer hat er sich selbst beigebracht. „Am Anfang war es eine Spielerei, jetzt wird es immer wichtiger für mich“, sagt er. Inzwischen betreibt er nebenberuflich eine Videoproduktionsfirma und erstellt Werbevideos für Firmen. Der Profiboxer ist bisher sein bekanntester Auftraggeber.

In dem knapp dreiminütigen Video ist Leon Bauer während des Trainings und bei Kämpfen zu sehen. Immer wieder wird sein Kampfname „Der Löwe aus der Pfalz“ eingeblendet. Für den Schnitt hat der 52-jährige Dumlu zwei Tage gebraucht. „Es hat mir Spaß gemacht, das Box-Video zu schneiden und mir dafür tolle Spezialeffekte einfallen zu lassen“, erinnert er sich.

Persönlich getroffen hat der Leutkircher den Boxer und seine Familie allerdings noch nicht. „Die Familie hat mir Videomaterial geschickt, das ich dann nach ihren Wünschen zusammengeschnitten habe“, erzählt der Leutkircher. Trotzdem sei der Kontakt zwischen ihm und der Familie des Boxers intensiv. „Wir schreiben oft SMS. Ich würde sagen, es ist fast schon eine Freundschaft entstanden“, so der Boxfan. Melanie Bauer, Mutter und Managerin von Leon Bauer, ist von dem Video begeistert. „Es ist wirklich toll geworden. Selim hat super Arbeit geleistet“, sagt sie im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Das Video hat Leon Bauer mit den Worten „Dankeschön an Selim für diesen Zusammenschnitt“ auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Das soll aber noch nicht das Ende der Zusammenarbeit sein. „Wir können uns Selim sehr gut als unseren Videografen vorstellen“, sagt Melanie Bauer. Das heißt, in Zukunft wird der Leutkircher wohl öfter Videos für den Profiboxer produzieren.