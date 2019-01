Der Biber: Problemtier oder Landschaftspfleger?

Mit der Rückkehr des Bibers ins Allgäu und nach Oberschwaben befasst sich der Biologe Franz Spannenkrebs in einem VHS-Vortrag am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Leutkircher Bocksaal. Spannenkrebs ist seit 2004 Biberbeauftragter für den Regierungsbezirk Tübingen.

Die Naturschützer freut’s, die Bauern graust es: Bis vor wenigen Jahren galt der Biber in der Region als ausgestorben. Als vor Jahren die ersten Biss-Spuren und gefällten Bäume zu beobachten waren, war die Freude groß. Aber jetzt richtet sich Familie Biber in großen Sippen in der Region ein – und baut seine Dämme auch dort, wo es den Landwirten gar nicht gefällt. Natürliche Feinde hat er nicht, vom Auto einmal abgesehen. Bejagt darf er nicht werden. Jedenfalls vorerst.

Der Biber galt laut Pressemitteilung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns als ausgestorben, breitet sich aber seit einiger Zeit wieder zunehmend aus. Ursprünglich war er in Deutschland fast überall heimisch und fester Bestandteil der Natur.

Rückkehr sorgt für Probleme

Der Biber komme in einer problematischen Zeit in seine alte Heimat zurück, heißt es: Flächenfraß durch Bebauung, intensive landwirtschaftliche Nutzung, Rückgang an Biodiversität. Kein anderes Tier gestalte seinen Lebensraum so um wie der Biber: Er gräbt, baut Dämme, staut Bachläufe auf und fällt Bäume. Die Biberfamilien bewirken laut Mitteilung zweierlei: Einerseits eine aus ökologischer Sicht sehr gute Strukturdiversität und Dynamik für die Gewässer, andererseits aber auch ein großes Konfliktpotential. So stelle uns der Biber mehr noch als andere Rückkehrer vor die Frage, was uns Natur wert ist und wert sein kann, wo die Grenzen des Artenschutzes sind und wie wir damit als Gesellschaft umgehen.

Franz Spannenkrebs ist laut VHS-Mitteilung studierter Biologe, Lehrer am Gymnasium des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Biberach/Rissegg und seit 2004 Biberbeauftragter für den Regierungsbezirk Tübingen, seit 2010 mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit, Presse- und Medienarbeit sowie Fortbildung der ehrenamtlichen Biberberater.