Der beste Arbeitgeber im Allgäu kommt aus Leutkirch

Auch in diesem Jahr wurde das Unternehmen Elobau in der Benchmark-Studie „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet – und das bereits zum sechsten Mal, wie es in einer Pressemitteilung der Fikrma heißt. Leutkirchs größtes Unternehmen zähle nach der jüngsten Studie zu den 15 Prozent der besten Arbeitgebern in Deutschland, heißt es weiter.

Grundlage für diese Auszeichnung sei zum einen die ausführliche und anonyme Mitarbeiterbefragung. Diese lässt Elobau alle zwei Jahre durchführen, so der Pressebericht. Zum anderen prüft das Great-Place-To-Work-Institut die Qualität des Arbeitgebers nach international anerkannten Standards.

Doch das Stiftungsunternehmen war nicht nur in Deutschland erfolgreich, wie man dem Pressebericht weiter entnehmen kann. Nach Auszeichnungen im März auf der Landes- und der Bundesebene folgte jüngst die Prämierung der Allgäuer Unternehmen. Hier in der Region kam Elobau sogar auf den ersten Platz.

Unternehmenskultur entwickelt

Elobau-Personalleiter Norbert Christlbauer sieht das laut dem Schreiben als Bestätigung der konsequenten Weiterentwicklung der Unternehmenskultur in den vergangenen Jahren. Christlbauer stellt darüber hinaus klar, dass es dem Stiftungsunternehmen in erster Linie darum geht, den Mitarbeitern sehr gute Arbeitsplätze sowie ein hervorragendes, von Vertrauen geprägtes Arbeitsklima zu bieten.