Der Bahnhof ist noch immer nicht barrierefrei

Auch ein halbes Jahr nach der Eröffnung der sanierten Leutkircher Bahnhofs-Gleisanlage funktioniert der Aufzug dort nicht. Die Deutsche Bahn mochte am Dienstag keinen Termin für die Inbetriebnahme nennen.

Wer am Leutkircher Bahnhof die Aufzüge benutzen will, den halten blickende Warnlichter davon ab und der Hinweis „Mit den Aufzügen geht’s leider noch nicht zum Zug“ vertröstet die Bahnreisende nun schon seit mehreren Monaten. Bei der Eröffnung des aufwendig renovierten Bahnhofs im November vergangenen Jahres verkündete ein Vertreter der Deutschen Bahn, die Aufzüge stünden im Januar zur Verfügung. Aber auch diesen Termin konnte die Bahn nicht einhalten.

Als Grund nannte ein Sprecher „Kapazitätsprobleme beim Hersteller“. Zudem seien „für den Betrieb der Anlagen noch technische Überprüfungen, etwa die Abnahme durch den TÜV, erforderlich“. Wie die „Schwäbische Zeitung“ im Januar berichtete, sollten die Arbeiten im März erledigt sein und die Aufzüge in Betrieb gehen.

Aber noch immer ist nichts passiert. Wegen der Sperrung bleibt nur der mühevolle Weg über die Treppen. Besonders für ältere Menschen oder Reisende mit schwerem Gepäck ein mühevoller Weg. Vor noch größere Schwierigkeiten stellen die funktionsuntüchtigen Aufzüge aber Menschen mit Gehbehinderungen oder Kinderwagen. So ist in manchen Fällen die Abfahrt am Leutkircher Bahnhof schlicht unmöglich.

Die Bahnreisende verlieren langsam die Geduld und zeigen wenig Verständnis für die aktuelle Situation. Auf eine erneute Anfrage teilte ein Bahnsprecher mit, dass die interne technische Abnahme des Aufzugsherstellers für den 24. April terminiert war. Sollten dabei keine weiteren Mängel auftreten, werden sich weitere Abnahmen seitens der Deutschen Bahn anschließen.

Ende dieser Woche könne die Bahn weitere Angaben zum weiteren Zeitplan machen, den Leutkirchern schnellstmöglich die barrierefreie Nutzung des Bahnhofs zu ermöglichen.