Der Aktiven-Rat im Jugendhaus Leutkirch sucht Verstärkung

Im Jugendhaus Leutkirch findet am Mittwoch, 22. September, um 18 Uhr die Aktiven-Rat-Wahl statt. Der Aktiven-Rat ist die größtmögliche Mitbestimmungsform für Jugendliche im Jugendhaus und ein ehrenamtliches Gremium, welches sich aus maximal zehn aktiven Mitgliedern zusammensetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter und der Aktiven-Rat bilden einen Arbeitskreis, in diesem der Aktiven-Rat bestimmte Aufgaben und Pflichten erfüllt. In diesem Arbeitskreis werden unterschiedliche Programmangebote entwickelt, organisiert und auch durchgeführt. Der Aktiven-Rat ist außerdem das Vertretungs-Gremium im Sinne der Partizipation Jugendlicher im Jugendhaus Leutkirch.

Einladung zur Mitarbeit

Wenn junge Menschen ab zwölf Jahren Lust und Leidenschaft haben, sich für andere Menschen einzusetzen, sind sie genau richtig in diesem Gremium, lädt das Jugendhaus-Team zur Mitarbeit ein. Außerdem können Talente und Gaben sinnvoll eingebracht werden. „Denn die vielen Dinge, die wir tun, können wir nur machen, weil es junge Menschen gibt, die sich mit ihren Möglichkeiten für andere einsetzen. Wenn jemand Interesse an der Mitarbeit und die Aufnahme in dieses ehrenamtliche Gremium hat, kann gerne um 18 Uhr ins Jugendhaus Leutkirch kommen und sich persönlich vorstellen. Das Jugendhaus-Team freut sich auf großes Interesse an einer Mitarbeit.“