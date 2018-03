Denkmalpfleger übergeben Werteplan

Einen wichtigen Leitfaden in Sachen Stadtplanung und Bau- und Raumordnung hat die Stadt Leutkirch jetzt an die Hand bekommen: den „Denkmalpflegerischen Werteplan Gesamtanlage Leutkirch im Allgäu“. Insgesamt 158 Objekte sind darin aufgeführt, detailliert beschrieben und denkmalpflegerisch bewertet: 22 Straßen und Plätze, 63 Kulturdenkmale und 73 erhaltenswerte Gebäude. Am Donnerstag wurde der Plan, erstellt vom Landesamt für Denkmalpflege, im Leutkircher Rathaus übergeben.

Denkmalpflegerische Wertepläne, sagte Wolfgang Thiem, Planungsberater beim Landesamt für Denkmalpflege in Tübingen, seien als eine „Form der historischen Ortsanalyse“ zu sehen. Sie werden seit rund zehn Jahren erstellt und sollen „allen Beteiligten helfen, die Gesamtanlagen fachgerecht zu betreuen“. Rund 60 dieser Pläne gebe es bereits, angefertigt würden sie ausschließlich für rechtskräftige Gesamtanlagen – ein Status, den der Leutkircher Gemeinderat bereits im April 1980 beantragt hatte. 1982 schließlich wurde die Altstadt als landesweit damals achte Gesamtanlage vom Regierungspräsidium Tübingen unter Denkmalschutz gestellt. Seit 1984 ist es Aufgabe der Kommunen, Gesamtanlagen per Satzung zu schützen, erklärte Thiem.

„Dreiviertelkreis“

Welches sind nun die städtebaulichen Besonderheiten der Stadt Leutkirch in den Augen der Denkmalpfleger? Annegret Kaiser, beim Landesamt zuständig für das Projekt Wertepläne, nannte zum einen den charakteristischen Grundriss, einen „Dreiviertelkreis“, der sich vom Mittelalter bis heute erhalten habe. Zum anderen die innere Struktur der Stadt, ebenfalls weitgehend erhalten, mit einem „geistlichen Viertel“ im Umfeld der Martinskirche, dem „administrativen und wirtschaftlichen Zentrum“ beim Gänsbühl, stattlichen Bürger- und Gasthäusern an Marktstraße und Gänsbühl und dem Handwerker-Viertel mit den Gerberhäusern in der Westhälfte der Stadt.

Die 158 Objekte, die der Werteplan detailliert vorstellt, sind untergliedert in Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung (etwa das Bockgebäude, ehemals Gasthaus „Zum Steinbock“, das Rathaus oder das ehemalige Franziskanerinnen-Kloster am Marienplatz 1), Kulturdenkmale wie verschiedene Häuser in der Marktstraße (Roter Ochsen, Stadtwirt) oder der Lammgasse und eine Vielzahl erhaltenswerter Gebäude in der gesamten Innenstadt (Furtenbachsches Haus, Goldene Krone, Torhaus, Gerberhäuser).

An den erhaltenswerten Gebäuden, sagte Annegret Kaiser, wurde meist „zu viel verändert, um sie als Kulturdenkmale einzustufen“. Sie seien aber dennoch stadtbildprägend und sollten deshalb erhalten werden. Was den Denkmalpflegern besonders auffällt: „Leutkirch besitzt eine homogene Gesamtstruktur, wie sie in dieser Geschlossenheit selten zu finden ist.“

Auch wenn der Plan keine rechtlichen Auswirkungen auf einzelne Bauvorhaben habe, so liefere er doch eine bislang nicht vorhandene Datenbasis. Er verstehe sich als Planungsinstrument der städtebaulichen Denkmalpflege, ist fortschreibbar und kann aktualisiert werden. Vor allem aber: Er stellt hohe Anforderungen an eventuelle bauliche Veränderungen, denn „das Bild rechtskräftiger Gesamtanlagen ist geschützt“, wie Wolfgang Thiem klar machte.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sieht im Denkmalpflegerischen Werteplan ein „wertvolles Werkzeug“ für die Bauplanung und spricht von einer großen Aufgabe für die Stadt: „Wir haben ein historisches Erbe und sind verpflichtet, dieses zu erhalten.“ Ein Schritt dazu sei mit der Renovierung des Rathauses getan, für die mehr als eine Million Euro ausgegeben würden.