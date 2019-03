„Den Kopf nicht schonen – um ihn zu behalten“

„Der Kopf darf nicht geschont werden - um ihn zu behalten, denn irgendeine Falle hält die Geschichte immer bereit “: So hat eine der aufrüttelnden Warnungen vor Gefahren für die Demokratie bei der Konzertlesung am Freitagabend in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule gelautet.

Als ein berührender Programmpunkt der bundesweiten Aktionswochen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz und der Initiative „Leutkirch leuchtet“ forderten mit eindrucksvollen Liedern und Texten der Komponist, Gitarrist und Sänger Sergio Vesely und der Schriftsteller und Menschenrechtler Urs Fiechtner die Zuhörer zum aktiven Einsatz für die Demokratie auf.

In chilenischem Gefängnis gesessen

Wirkungsvoll umrahmt von der Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ können die engagierten Künstler, die beide in Chile lebten und seit 1979 in Konzertlesungen faszinierend Literatur und Musik verbinden, dabei aus ihren eigenen Erfahrungen schöpfen: So musste der Student Sergio Vesely in der Militärdiktatur für zwei Jahre in Verhörzentren, Gefängnissen und Lagern.

Dort entstanden seine ersten „unter die Haut gehenden“ Lieder, Gedichte und Geschichten, wie die vom Wachsoldat im Konzentrationslager: Hilflos muss er mit ansehen, wie die Geburt eines Kindes die Häftlinge in ihrem Verhalten vollständig verändert.

Eine optimistische Botschaft

Bei aller Not und Bedrückung schimmert darin auch eine optimistische Botschaft durch: Es gibt keine absolute Kontrolle über die Menschen, wenn diese, wie in einem Taufgedicht ausgedrückt, „den Extremen nicht die Straße und das Wort überlassen“.

Das gebannte Publikum wurde aufgefordert, „gegen die alte Schweigsamkeit und Ahnungslosigkeit vorzugehen“, es soll lernen „Nein zu sagen und die Zerstörer unserer demokratischen Gesellschaft zu ruinieren“. Als Vertreter von Amnesty International setzt sich so Urs Fiechtner unter anderem für „die verschwundenen politischen Gefangenen und die Kinder in den Slums ein“.

Virtuoses Gitarrenspiel

Bei allem schweren Tobak von unverblümten und bedrückenden Inhalten, trefflich artikuliert und mit virtuosem Gitarrenspiel und ausdrucksvollem Gesang interpretiert: Zum Ende der Lesung mit Texten von Erich Kästner und der gemeinsamen Betrachtung der beiden Protagonisten „über das eigenartige Deutschland“ kam doch noch eine heitere Note auf.

Damit motivierend verbunden wurde die abschließende Aufforderung: „Gib der Wahrheit Stimme, wenn der Tag sich erhebt“.