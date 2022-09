Den beiden Leutkircher Fanfarenzügen und dem Spielmannszug fehlt der Nachwuchs

Ein etwas ungewohntes Bild hat sich dieses Jahr den Zuschauern bei der Eröffnung des Kinderfests geboten: Zum ersten Mal marschierte nicht der Spielmannszug vorneweg, sondern der Leutkircher Fanfarenzug. Der Grund: Zu wenig Mitglieder. Mit diesem Problem ist der Spielmannszug nicht allein – den meisten Zügen fehlt der Nachwuchs.

Prinzipiell sind wir immer auf der Nachwuchssuche,

sagt beispielsweise die Vorsitzende des Fürst-Georg-Fanfarenzugs, Katharina Winter „aber seit etwa fünf Jahren sind gar keine neuen Mitglieder dazugekommen.“ Derzeit besteht der Fürst-Georg-Fanfarenzug aus elf Mitgliedern; sieben Bläser und vier Trommler. Zum Vergleich: Zu Hochzeiten bestand der Zug aus 55 aktiven Mitgliedern – das ist allerdings über 20 Jahre her.

Entscheidend ist die spielerische Qualität

„Auch mit elf Leuten kann man einen Auftritt machen“, sagt Katharina Winter, „und solange die spielerische Qualität trotzdem gegeben ist und die Leute sehen, dass der Zug auch mit elf Leuten viel Spaß hat, transportiert das manchmal mehr, als wenn man mit 30 Leuten spielt.“ Aber: „Wenn von elf Mitgliedern drei wegbrechen, geht es halt nicht mehr.“ Die aktuell so geringe Mitgliederzahl war auch beim Fürst-Georg-Fanfarenzug der Grund dafür, dass er nicht bei der Kinderfesteröffnung gespielt hat.

2019 war der Fürst-Georg-Fanfarenzug bei der Eröffnung des Leutkircher Kinderfestes noch dabei, in diesem Jahr musste der Fanfarenzug den Auftritt absagen. (Foto: Archiv: Patrick Müller)

Dafür war eben der Fanfarenzug Leutkirch dabei. Der darf heuer sein 60-jähriges Bestehen feiern und hat derzeit 22 aktive Mitglieder. Eigentlich genügend, wie Florian Mayer, stellvertretender Vorsitzender, sagt. Auf der Suche nach neuen Musikanten sei der Verein aber ebenfalls seit Jahren. Was dem Vorstand aktuell unter den Nägeln brennt, ist die Stelle des Zugführers, die bald vakant sein wird, und der Wegfall einiger Fanfarenspieler, die viele Jahre dabei waren und nun aufgehört haben.

Fanfarenzug akquiriert ehemalige Mitglieder

„Die haben alle dieselbe Stimme gespielt“, sagt Florian Mayer, nämlich die Oberstimme – die fehle nun komplett. Um dennoch beim Kinderfest spielen zu können, habe der Fanfarenzug Leutkirch extra dafür ehemalige Mitglieder akquiriert. „Deshalb waren wir auch so gut aufgestellt – so viele waren wir noch nie“, sagt Florian Mayer.

Von solchen Aussagen kann Tatjana Erdle momentan nur träumen. Sie leitet gemeinsam mit Franziska Wohlfahrt seit 2014 den Spielmannszug Leutkirch. Schon damals sei es eine „überschaubare Gruppe“ gewesen, so Tatjana Erdle. Und die Zahlen sind weiter gesunken: Vor Corona habe es 15 Musikanten gegeben, jetzt sind sie, inklusive passiven Mitgliedern, zu siebt.

„Man will das alles ja auch nicht aufgeben“

Der Tiefststand für eine Musikgruppe, die bereits seit fast 130 Jahren existiert. Dies bedeutet auch einen gewissen Druck fürs Vorstandsteam, das schlussendlich entscheiden muss, wie es mit dem Traditionszug weitergehen soll. „Man will das alles ja auch nicht aufgeben“, sagt Tatjana Erdle, „denn dann würde es heißen, wir beide haben nun beschlossen, dass es den Spielmannszug nicht mehr gibt.“

Das wäre auch ein herber Verlust – fürs Kinderfest, für die Stadt Leutkirch, und auch für die anderen Gruppen. Denn viele, die als Kind im Spielmannszug gespielt haben, machen im Erwachsenenalter beim Fürst-Georg-Fanfarenzug oder beim Fanfarenzug Leutkirch weiter – jedenfalls war das in der Vergangenheit so.

Hohe Fluktuation beim Spielmannszug

Der Spielmannszug ist demnach wahrscheinlich auch die Musikgruppe, die die meiste Fluktuation erlebt oder zumindest erlebt hat: Sind die Musikanten aus dem Jugendalter raus, verlassen sie den Zug. Aber was, wenn keine neuen Musikanten nachkommen? „Natürlich könnten wir auch Ehemalige akquirieren“, sagt Tatjana Erdle, „aber dann wäre der Spielmannszug nicht mehr das, was er jetzt ist – ein Verein für Kinder und Jugendliche.“

Derweil fragen sich die Verantwortlichen in den Musikgruppen schon lange, woran es liegt, dass kein oder kaum Nachwuchs nachkommt. „Das betrifft ja nicht nur die Fanfarenzüge, sondern auch die Musikkapellen und Narrenzünfte“, sagt Katharina Winter. Mangelndes Interesse wolle sie den jungen Leuten allerdings keins unterstellen. „Momentan müssen die Jüngeren noch andere Dinge nachholen“, sagt sie und meint damit die Pandemie-Schutzmaßnahmen der vergangenen beiden Jahre.

Der Leutkircher Spielmannszug bei der Kinderfest-Eröffnung 2017: Ob der Zug noch weiter bestehen kann, ist derzeit offen. (Foto: Archiv: Simon Nill)

Außerdem müsse man das Vereinsleben mögen: „In der Fasnet und im Sommer sind wir im Normalfall viel unterwegs. Vor Corona waren wir pro Jahr bei acht Umzügen dabei. Hätten wir mehr Leute, wären wir bei noch mehr Events dabei. Das heißt, es kann schon zeitintensiv werden.“

Zwei Proben pro Woche

Hinzu kommen regelmäßige Proben. Der Fanfarenzug Leutkirch beispielsweise probt zweimal die Woche – „das ist dem einen oder anderen zu viel“, weiß Florian Mayer.

Und: „Traditionsmusik ist ein Thema, das gefühlsmäßig langsam ausstirbt“, sagt Tatjana Erdle. In der Fasnet habe der Spielmannszug auch schon aktuellere Lieder gespielt. Allerdings sei dies mit viel Aufwand verbunden, da beispielsweise die Noten für diese Stücke selbst geschrieben werden müssten. „Es ist ein Spagat“, findet Tatjana Erdle. „Vielleicht müsste man moderner werden, um Nachwuchsmusikanten anzuwerben, aber der Gedanke hinter dem Verein ist ja eigentlich das Traditionelle.“

Werbung für neue Mitglieder gemacht haben die drei Züge schon auf allen möglichen Kanälen – von Zeitungsartikeln über Social Media bis hin zu Besuchen in Schulen. Viel gebracht hat es nicht. „Am besten klappt es, wenn man in der Bekanntschaft und Verwandtschaft gezielt Leute fragt, ob sie nicht Lust hätten, mal zur Probe zu kommen“, erzählt Florian Mayer aus seinem Erfahrungsschatz. Und meist sei ein Einstieg einfacher, wenn man nicht allein, sondern zu zweit oder in einer Gruppe zu einer Probe kommt.

Gerüchte über Ende des Fanfarenzugs

Und wie geht es mit den Musikzügen weiter? „Es gehen ja schon Gerüchte herum, dass es den Fürst-Georg-Fanfarenzug nicht mehr gibt“, weiß Katharina Winter.

Aber es gibt uns noch, wenn halt nicht in dieser Fülle.

Zuletzt trat der Fürst-Georg-Fanfarenzug beispielsweise öffentlich bei der diesjährigen Eröffnung des Altstadt-Sommerfestivals auf. Die Vereinsmitglieder würden eine Entscheidung über die Zukunft gemeinsam treffen. „Und solange die sagen ‚Wir ziehen das durch‘, bleibt der Zug bestehen. Solange, bis es einfach genug ist.“

Beim Fanfarenzug Leutkirch ist man aktuell vor allem bemüht, die jetzt freien Stellen wieder zu besetzen. Wie der Spielmannszug weiter bestehen bleiben kann, ist laut Tatjana Erdle noch offen. Momentan werde nicht geprobt, dafür gebe es viele Überlegungen für die Zukunft. Spruchreif ist allerdings noch nichts. „Die Züge sind ein Stück weit eine Tradition, die ins Allgäu gehört“, sagt Katharina Winter. „Wenn die wegbrechen, wäre das sehr schade.“

Voraussetzungen für neue Mitglieder

Wer sich für eine Mitgliedschaft beim Spielmannszug Leutkirch, Fanfarenzug Leutkirch oder beim Fürst-Georg-Fanfarenzug interessiert, braucht nicht zwingend musikalische Vorkenntnisse. Dies bestätigen alle Vorstände. Die Musikinstrumente werden überall gestellt und können während der Proben erlernt werden. „Bisher hat es am Ende des Tages jeder geschafft, aus der Fanfare einen Ton rauszubringen“, sagt Katharina Winter.

Für den Spielmannszug seien acht Jahre ein gutes Einstiegsalter, sagt Tatjana Erdle. Interessierte dürfen „gerne ein paar Wochen zum Schnuppern kommen, bevor man sich entscheidet“.