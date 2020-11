Die Demokratiefahne flattert wieder an den Rathäusern der drei Gemeinden Leutkirch, Aichstetten und Aitrach. Doch nicht nur dort, auch bei der Stiftung St. Anna, am Hans-Multscher-Gymnasium und an der Geschwister-Scholl-Schule. Anlass ist diesmal der 9. November, ein schicksalsträchtige Datum, teilt die Stiftung St. Anna mit.

Vor 31 Jahren fiel an diesem Tag die Mauer nach einer friedlichen Revolution der DDR-Bürger. Vor 82 Jahren wiederum wurden während der Novemberpogrome auf staatliches Geheiß hin Hunderte Mitbürger wegen ihres Glaubens ermordert. Die Demokratiefahne wurde von der Berufsschülerin Katja Lackner aus Ravensburg gestaltet. Sie hatte sich in einem Wettbewerb mit ihrem Entwurf durchgesetzt. Ausgerufen hatten den Wettbewerb die „Partnerschaften für Demokratie“ in Ravensburg, Weingarten, im Landkreis Ravensburg und Leutkirch-Aichstetten-Aitrach. Die bunten Silhouetten zeigen laut Mitteilung, wie vielfältig die Gesellschaft ist.

Gelder zur Förderung der Demokratie

Alle vier „Partnerschaften für Demokratie“ werden über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. Ein Teil dieser Fördergelder wird an Vereine und engagierte Personen weitergegeben, die damit Veranstaltungen durchführen. Die Bandbreite reicht dabei von der Podiumsdiskussion bis zum Straßenfest – alles, was das Miteinander und damit die Demokratie fördert, sei willkommen. Ein weiterer Teil der Fördergelder steht für Jugendliche bereit, die damit eigene Projekte umsetzen können. Einen Überblick über alle bisher geförderten Projekte gibt es online unter www.leutkirch.de/demokratie.

Die Demokratiefahne wird künftig immer zu bestimmten Anlässen gehisst. Neben dem 9. November sind dies der Tag des Grundgesetzes am 23. Mai und der Tag der Demokratie im September. Institutionen, die ebenfalls Interesse an einer Demokratiefahne haben, können sich per E-Mail an maria.hoenig@stiftung-st-anna.de melden.