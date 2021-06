Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Apfelanbau in Südtirol, die dänischen im Unterschied zu den deutschen Sozialdemokraten, Bücher zum Thema Solidarität – das sind einige der Themen, die in Leutkirch zum Tag der offenen Gesellschaft besprochen wurden. „Demokratie leben!“ hatte gemeinsam mit der Bibliothek am Samstag auf den Kornhausplatz eingeladen. Bei Butterbrezeln, Äpfeln und Wasser saß dort ein stetig wechselnder Personenkreis. Vielen war die Freude darüber, einfach einmal wieder andere Leute zu treffen, förmlich anzusehen. Mit Abstand zwar, aber immerhin.

„,Bitte stören!‘, so lautete ja das Motto dieses Aktionstags mit den Bibliotheken“ sagt Stefan Böbel von der Stadtbibliothek. „Erfreulicherweise haben sich wirklich einige Leute eingeladen gefühlt, sich einfach zu uns zu setzen und ins Gespräch zu kommen.“

Der Tag der offenen Gesellschaft wird seit 2017 bundesweit gefeiert. In normalen Zeiten laden private Personen ihre Nachbarn und Passanten ein, sich zusammen zu setzen, gemeinsam zu essen und zu trinken und sich kennen zu lernen. Denn Vorurteile hat man eigentlich nur über jemanden, den man nicht wirklich gut kennt.

„Welche Freiheiten wir hier eigentlich, also normalerweise haben, das haben wir alle seit letztem Frühjahr nur zu deutlich vorgeführt bekommen“ meint Maria Hönig von „Demokratie leben!“. Natürlich sei das alles nicht einfach irgendwann da gewesen. Die offene Gesellschaft wurde erkämpft und muss von jeder Generation weiterentwickelt werden.

Vielleicht kann der Aktionstag im kommenden Jahr wie gewohnt stattfinden – nämlich an dutzenden von Tischen, die in Hofeinfahrten, Gärten und auf Fußwegen aufgebaut werden. Nach dem Motto: „Heute offene Gesellschaft – bitte stören!“

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.